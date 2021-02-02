Задушить Паулюса: как советские танкисты разнесли в клочья аэродром, снабжавший немцев в Сталинграде

Второго февраля 1943 года Красная армия окончательно разгромила германские войска под Сталинградом. Но даже после окружения вражеской группировки (оно произошло в ноябре 1942-го) советским войскам потребовались долгие месяцы на то, чтобы в итоге дойти до этого радостного дня.

Три сотни тысяч человек - немцев и их союзников - «варились» в котле с ноября. Отрезанные от снабжения, они слабели с каждым днем. Достаточно ослабив окруженную группировку, можно было уничтожить ее с куда меньшими потерями, чем в «равноправном» бою, и одержать победу не числом, а умением.

Но для этого еще предстояло не допустить деблокирования или прорыва попавшей в котел армии Паулюса. Равно как и поддержания сил окруженных посредством снабжения их по воздуху.

Обычно такие действия - большая задача для сотен тысяч человек, десятков тысяч орудий, тысяч танков и самолетов. Так оно было и в этот раз - но уникальные условия боев под Сталинградом позволяли вносить лепту и сравнительно небольшим соединениям - причем лепту серьезнейшую, непропорциональную своей численности. Одним из таких соединений был 24-й танковый корпус генерал-майора Василия Баданова.

Заманчивая цель

Немцам было не впервой питать по воздуху свои окруженные войска. Транспортные самолеты уже выручали их в Демянском котле, снабжая его провизией и боеприпасами с января по май 1942-го. Правда, под Сталинградом противник свои силы переоценил. Если самолетов хватало на 50-тысячную группировку, как в случае с Демянском, то 300 тысячам в Сталинграде этого было явно мало.

Но пассивно ждать, пока немцы постепенно уморятся сами, все равно было нельзя - войска, формирующие «стенки котла», были нужны для наступлений на других участках. Кроме того, немцы никогда не давали «сидеть спокойно», и обязательно бы попробовали прорваться к окруженным и восстановить фронт. Позволить им это сделать было никак нельзя, и поэтому Красная армия действовала активно.

Если крупные силы старались бить как по немцам снаружи от котла, так и по самим окруженным, загоняя их во все более тесный угол, то сравнительно небольшие, но мобильные группы вроде 24-го танкового корпуса, видели свои возможности в другом.

© moypolk.ru Бессмертный полк Василий Баданов

Растянутая по степи линия фронта не была непробиваемой стеной. Местность была ровная, танкоопасная, и краеугольным камнем обороны для обеих сторон были не линии окопов, а мобильные части. Именно они могли контрударом остановить неприятельское наступление, и именно в них после длительной летней кампании и неудачных попыток полностью овладеть Сталинградом испытывали нужду немцы.

Поэтому под Сталинградом в конце 1942 года сложилась ситуация, в чем-то напоминавшая командирам РККА времена Гражданской войны - степи, растянутые коммуникации, слабеющий противник. Словом, идеальная обстановка для лихого конного рейда по вражеским тылам. Только вместо лошадей теперь должны были выступить танки и посаженная на грузовики пехота.

Лучшим объектом для приложения такого рода сил был крупный немецкий аэродром на станице Тацинская, находящийся в тылу противника с внешней стороны от котла. Две сотни транспортных самолетов без устали возили грузы окруженным войскам в Сталинград. Грузы, сосредоточенные тут же, на складах в Тацинской. То, что так нужно Паулюсу в Сталинграде - и то, по чему лучше всего ударить. Поэтому сомневалось командование недолго - и корпусу Баданова были поставлены смелые, но многообещающие задачи.

Лихой рейд по степям

24-й танковый корпус располагал достаточно внушительной силой, чтобы его нельзя было с ходу разгромить, и при этом достаточно «компактной» и моторизованной, чтобы стремительно передвигаться по степям. У Баданова было 158 танков и около 5000 человек. Вся пехота была посажена на грузовики, равно как и небольшая артиллерия - это были реактивные «Катюши» на колесном шасси.

Вся эта грозная сила вышла в поход 19 декабря 1942 года. Время было выбрано очень удачно. Параллельно шла операция «Зимняя гроза» - фельдмаршал Манштейн пытался деблокировать окруженного в Сталинграде Паулюса, а Красная армия не давала ему этого сделать, нанося мощный контрудар.

© Globallookpress Ju-52, германский транспортный самолет

Поэтому прорыв Бадановым фронта и устремление армады из полутора сотен танков в сторону германских тылов осталось практически незамеченным. Не в буквальном, а в оперативном смысле - немцы, конечно, видели, что происходит, но при всем желании ничего не могли с этим немедленно сделать. Их мобильные части, которые могли бы в теории перехватить корпус, были сильно заняты на других участках.

Поэтому Баданов не только уверенно двигался через степи к главной цели, но и громил по пути гарнизоны и склады противника - противопоставить танкам они, как правило, практически ничего не могли.

Танкисты освобождали и пленных. Под Сталинградом немцы, как правило, содержали их в отвратительных условиях, и те, скудно питаясь и страдая от морозов, массово умирали. Но Баданову посчастливилось натыкаться на еще «свежие» лагеря, где люди еще не успели ослабеть. При этом они были разъярены дурным обращением, и хотели мстить.

Баданов выдал пленным трофейное оружие и посадил их в захваченные у попавшихся под руку итальянцев грузовики, и они присоединились к силам корпуса.

Красноармейское Рождество

Тацинской танки Баданова достигли аккурат к католическому Рождеству - утром 24 декабря. Немцы на аэродроме обо всем знали, но сделать ничего не могли - имевшихся сил было явно маловато, чтобы всерьез пытаться остановить полторы сотни танков.

Но, видимо, они в очередной раз недооценили противника - попыток оставить аэродром спокойно, заранее и в организованном порядке не предпринималось. А зря - танкисты, поддержанные еще и ударом «Катюш», быстро прорвали оборону и ворвались на аэродром. И тут немцы поняли, что лучше бы они все-таки улетели заранее.

Танки принялись расстреливать драгоценные для окруженных в Сталинграде самолеты. Пытаясь в панике как можно быстрее покинуть Тацинскую, немецкие летчики выруливали на взлет, забыв про все правила безопасности. В итоге, в дополнение к учиненному советскими танкистами разгрому, противник начал еще и врезаться друг в друга.

Ценой этих столкновений немцы успели увести с Тацинской около сотни транспортников. Еще около пятидесяти были уничтожены атакующими танкистами, и еще столько же осталось на аэродроме.

Сотня важнейших для окруженного в Сталинграде Паулюса самолетов - уже неплохой улов. К ним еще стоит добавить полностью уничтоженную инфраструктуру большого и очень удобного для рейсов в Сталинград аэродрома - это тоже сказалось на темпах перевозок. Противник в котле недополучил тысячи тонн нужнейших ему боеприпасов и пайков.

Держаться до последней возможности

Разгромив аэродром, корпус Баданова продолжил его удерживать - чтобы противник не захватил его обратно, не нагнал инженерных подразделений и не восстановил его функциональность хотя бы частично. Паулюса в Сталинграде следовало держать на как можно более голодном пайке.

Но в события вмешался провал той самой попытки Манштейна прорваться к окруженному Сталинграду. «Зимняя гроза» ожиданий немцев не оправдала. И теперь, окончательно бросая своих товарищей на произвол судьбы, они хотя бы высвободили силы, чтобы что-то сделать с Бадановым.

В итоге противник крепко обложил занятую танкистами Тацинскую и едва было не уничтожил советские силы. Но Баданов собрал своих людей в кулак и пошел на прорыв, в итоге выйдя к своим.

В итоге принесший небывалую для своего численного состава корпус получил гвардейское звание и почетное наименование Тацинский. Сегодня это название гордо носит 5-я отдельная гвардейская танковая бригада. Сегодня она дислоцируется в Забайкалье, в Восточном военном округе.