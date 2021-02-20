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Свидетельство очевидца: полковник Алексей Смирнов рассказал, как происходил бой девятой роты в Афганистане

Павел Ремнев
Тимур Шерзад
11:29 20.02.2021
Как и почему стартовала операция «Магистраль», как долго держалась девятая рота, и что делали советские солдаты сразу после боя.
Свидетельство очевидца: полковник Алексей Смирнов рассказал, как происходил бой девятой роты в Афганистане
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Полковник Алексей Смирнов - начальник группы отдела боевой подготовки Командования ВДВ. В январе 1988-го, когда гремел знаменитый бой девятой роты у высоты 3234, он был старшим лейтенантом. Командовал разведвзводом 3-го батальона 345-го воздушно-десантного полка, в который входила та самая девятая рота. Сегодня Смирнов вспомнил, как это было, и рассказал «Звезде», как именно происходил ставший легендарным бой.

- Как там все происходило, на самой высоте?

- Операция «Магистраль» началась где то в середине декабря.

- Для понимания операции «Магистраль» - на нескольких высотах по ходу движения занимают позиции, и контролируют дорогу?

- В провинции Хост оказались заблокированы, скажем так, правительственные войска. Она граничит с Пакистаном, и для того, чтобы обеспечить их и продовольствием, и различными материальными средствами, была единственная дорога. Было было решено провести колонну. Для этого и проводилась операция «Магистраль», чтобы разблокировать провинцию Хост. Начали туда выходить, сначала для разминирования, инженерные подразделения. Справа и слева от трассы выставлялись блокпосты. И для 345-го полка была поставлена задача справа и слева эту дорогу охватить. Соответственно, по ходу движения, слева работал первый батальон, справа наш, третий, батальон. Начали туда выходить в декабре. Первые потеря где-то 19 декабря понесли. Там, раненые командир батальона, начальник связи.

Числа 25-26-го, мы вышли на эти высоты, заняли их. Встретили Новый год. Все было спокойно, пошли колонны. Седьмого числа, там получилось, мой взвод, при задачах разведывательных, еще занимался, на эти посты, девятой роты, восьмой роты, разносили пищу, воду, которая вертолетами перебрасывалась. И боеприпасы. Решали еще и снабженческие задачи. Где-то в районе 15 часов пошла информация с крайнего поста девятой роты, что у них раненые. Кстати, мы еще занимались эвакуацией раненых в случае необходимости. Комбат ставит задачу - готовить взвод для эвакуации. Тут же другая задача - слышно, что начался обстрел, пошел бой, там уже, загружаем боеприпасы.

Я оказался рядом с ними около 23 часов, там уже были боеприпасы на исходе, раненых много было. Там ребята уже погибли - Мельников, Александров. А к часам 2-3 утра все закончилось.

- Что дальше происходило?

- Дальше прибыл комбат с рассветом. Осмотрели, нашли гранатометы, оружие брошенное. Поднялась разведрота нашего полка. Поднесли боеприпасы, забрали ребят.

- Как сам бой происходил? Вы подошли к ним, получается они уже без боеприпасов были практически? Что дальше?

- Как я уже сказал, все ориентировочно началось часов в пятнадцать. Я туда уже поднялся и вышел окончательно к 23 часам. Это уже сколько времени? Еще две-три атаки было. Где-то в 2-3 часа все кончилось. До рассвета сидели все на своих позициях, в ожидании. Но больше уже ничего не произошло.

Потом уже подошла разведрота полка, все боеприпасы, которые у них с собой были, оставили нам, забрали раненых и убитых, и спустились вниз. На высоте остались остатки девятой роты, мой взвод, корректировочная группа от артиллеристов, авианаводчик, и кто-то от управления батальона.

- А «духи» атак больше не предпринимали?

- Больше атак не было на эту высоту. Но после того, что мы увидели, начали укрытия очень усердно восстанавливать.

- Как это выглядит вообще?

- Камни подрываешь, булыжники, делаешь из них кладку. Все просто.

- Нет, я имею в виду, когда вы подошли туда, как там все выглядело?

- За время боя там и артиллерия рядом наша работала, корректировщик вызывал огонь очень рядом с высотой, с вершиной. Плюс «духи», они с гранатометов обстреливали, плотно. Вершина - она вся черная была. Особенно на фоне осветительных ракет было хорошо видно - верхушка черная вся, на фоне взрывов, гари этой. Ну, и крики, вопли, афганцев. Или не афганцев, кто там был... Основное - «Москва, сдавайся», «Аллах акбар». Все слышно и видно было.

Напомним - бой девятой роты на высоте 3234 прошел с 7 по 8 января 1988 года. 9-я парашютно-десантная рота 345-го отдельно парашютно-десантного полка в составе 39 человек двенадцать часов отбивала атаки многократно превосходящего противника. Бой стоил роте шестерых бойцов убитыми. Двадцать восемь человек получили ранения. Не сумев взять удерживаемую ротой высоту, противник отступил, забрав с собой убитых и раненых. Его точные потери неизвестны.

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