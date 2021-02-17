Библиотека РВИО получила оригинал телеграммы Кеннана о планах США в отношении СССР

В фонд библиотеки Российского военно-исторического общества передан ценный документ - оригинал «длинной телеграммы» Джорджа Кеннана о планах Соединенных Штатов в отношении Советского Союза. В тексте дипломат дал анализ возможностей и перспектив, который впоследствии лег в основу американской доктрины в Холодной войне - расширение НАТО, план Маршала и Берлинский воздушный мост.

Передача телеграммы состоялась в ходе открытия второй очереди библиотеки при штаб-квартире общества 16 февраля.

В документе Кеннана описывается идеология коммунизма, вкратце - взгляды советских вождей, которые являются якобы главной угрозой для США. В частности, о том, что существует два центра мирового значения - капитализм и социализм, борьба между которыми решит судьбу мировой политики.

«Термины используемые в 1946 году, говорят сами за себя: полицейское государство, Россия уважает только силу, постоянно всем угрожает, когда это читаешь, понимаешь, что история учит тому, что она ничему не учит», - сказал председатель попечительского совета РВИО, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.



У телеграммы Кеннана было несколько копий. Одна из них хранилась у главы политического департамента Госдепа США в Вене, но тот решил заработать и выставил ее на аукцион.

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