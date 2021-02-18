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Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 115-летию со дня рождения маршала Бабаджаняна

Валентина Пескова
00:00 18.02.2021
Военное ведомство продолжает серию публикаций документов времен Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны РФ.
Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 115-летию со дня рождения маршала Бабаджаняна
© Фото: Минобороны РФ
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Минобороны РФ опубликовало архивные документы, приуроченные к 80-летию создания гвардейских соединений Красной Армии, к 115-летию со дня рождения Героя СССР, Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, который командовал стрелковым полком первой гвардейской стрелковой дивизии, публике представлены документальные доказательства подвигов прославленного военачальника.

В опубликованном историко-познавательном разделе «Рождение гвардии» помимо наградных листов и боевых характеристик на Амазаспа Хачатуровича представлены приказы, оперативные сводки, выписки из исторических формуляров первых гвардейских частей и соединений, которые получили это почетное наименование в сентябре 1941 года.

Раздел открывает Приказ Наркома обороны СССР «О переименовании 100, 127, 153 и 161 стрелковых дивизий в 1, 2, 3 и 4 гвардейские дивизии». Эти соединения стали первыми гвардейскими дивизиями за всю историю существования Красной Армии. Документы свидетельствуют о массовом мужестве и героизме воинов Красной Армии, достойно встретивших главный удар немецко-фашистских захватчиков.

© Минобороны РФ

В приказе отмечено, что в первые месяцы войны дивизии «показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности», благодаря чему «неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас». Приказ уникален и тем, что в нем подробно анализировались причины успешных боевых действий гвардейских соединений. Таким образом давался «боевой ориентир» командирам других частей и соединений, а также подчеркивалось значение их успехов и высокий боевой статус.

В выписке из Исторического формуляра 1-й гвардейской дивизии рассказывается о боевых действиях 395-го стрелкового полка майора Амазаспа Бабаджаняна, который участвовал в боях по разгрому Ельнинской группировки противника в сентябре 1941 года. Действия бойцов Бабаджаняна при штурме Ельни - решительные и умелые - позволили прорвать оборону противника, а также занять ряд населенных пунктов и разгромить крупную группировку гитлеровцев. Были уничтожены 700 солдат и офицеров противника, захвачено более 100 автомашин, две артиллерийские батареи и обоз из 69 подвод.

Немалая часть опубликованных исторических документов посвящена боевым характеристикам и описаниям заслуг военачальника. Так, в наградном листе на командира 395-го гвардейского полка 2-й гвардейской дивизии, где Бабаджанян служил еще в звании подполковника, сказано, что полк под его командованием вел бои на решающих участках, нанося противнику серьезные потери в живой силе, вооружении и транспорте. А сам командир при этом являлся примером для подчиненных, отличаясь бесстрашием, выдержкой, храбростью и хладнокровием.

© Минобороны РФ

В апреле 1944 года гвардии полковник Бабаджанян был представлен к званию Героя Советского Союза. В период боев с 21 марта по 1 апреля 1944 года 20-я механизированная бригада под его командованием освободила более 60 населенных пунктов на территории Украины, уничтожила 1704 гитлеровца, захватила 9 танков, 485 автомашин, 44 пулемета и другое вооружение.

«Бригада под его командованием "своими дерзкими, решительными и стремительными маневрами обходила противника, отрезала ему пути отхода, громила врага и его тылы". Во время боя за город Залещики гвардии полковник Бабаджанян под огнем противника лично нашел брод через реку Днестр, первым перешел на другой берег, переправил танки и пехоту», - говорится в документе.

Амазасп Бабаджанян в 19 лет добровольцем поступил в Армянскую объединенную военную школу, после чего многолетним и самоотверженным боевым трудом достиг поста начальника танковых войск Сухопутных войск. До последнего дня своей жизни, 1 ноября 1977 года, прославленный маршал оставался в строю и списке офицерского состава Вооруженных сил СССР.

Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России - это продолжение деятельности военного ведомства, которая направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, а также попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

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