В честь великого флотоводца: открылась интерактивная выставка про адмирала Ушакова в Петербурге

Отечественные музейщики открыли выставку в преддверии годовщины рождения знаменитого русского адмирала.

В Петербурге в Центральном военно-морском музее открылась интерактивная выставка, посвященная адмиралу Ушакову. Событие уникальное, потому что реликвий, связанных с непобедимым русским флотоводцем, сохранилось не так много.

Посетителям, например, представят подлинный погон с его мундира, графические зарисовки баталий, сделанные мичманом Ушакова, модели кораблей, образцы оружия и формы конца XVIII– начала XIX века. Параллельно проходит коллегия музеев военно-морской направленности, в которой участвуют представители всех флотов и командования ВМФ России.