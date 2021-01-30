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Вторая жизнь форта: как изменится после реставрации знаменитая морская крепость «Александр I» в Кронштадте

Роман Закурдаев
16:16 30.01.2021
«Чумный» форт готовят к реставрации в рамках проекта «Остров фортов».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вторую жизнь получит знаменитый и загадочный форт «Александр I» в Кронштадте – в нем началась масштабная реконструкция. Строители устанавливают временную кровлю и проводят противоаварийные работы. Реконструкция проводится в рамках проекта «Остров фортов», который реализуется по поручению президента и при участии Минобороны России.

Скованный льдами Финского залива, мрачный и таинственный форт «Александр I» будто переживает свою очередную безлюдную зиму, однако стоит лишь оказаться внутри легендарной крепости, становится понятно, что в бывшие казематы знаменитого бастиона возвращается жизнь.

Временная кровля форта готова уже наполовину. В защитные леса одели одну из местных достопримечательностей – двухсотлетнюю чугунную лестницу. Бывшие бойницы закрыли защитной пленкой, повсюду укрепляют перекрытия.

Теперь это не только исторический, но еще и строительный объект. Передвигаться по нему можно только в защитной каске и обязательно вдоль стен, так как высока вероятность обрушения кирпичной кладки.

Противоаварийные работы не останавливаются ни на один день. Все усилия, чтобы внутрь поскорее зашли реставраторы. По поручению президента и при участии Минобороны знаменитым морским крепостям Кронштадта «Император Александр I», «Петр I» и «Кроншлот» вернут исторический облик. А их территории станут частью масштабного историко-культурного кластера.

«Посмотрели международные практики лучшие, посмотрели французские порты, в Великобритании и те форты, которые в Нидерландах используются. Задумка – совместить музейно-выставочную экспозицию на фортах и туристическую инфраструктуру», – рассказывает соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

Одной из особенностей форта «Александр I» станет канатная дорога. Она напрямую соединит крепость с Кронштадтом. Сейчас состояние форта оценивается как удовлетворительное. Раньше умели строить, отмечают рабочие.

«Очень качественно сделано. Многие приезжают рестораторы, удивляются», – говорит заместитель руководителя специальных проектов компании-подрядчика Александр Коваленко.

Этот форт хоть и не участвовал в сражениях, но жизнь и без этого его потрепала. В начале 20 века здесь находилась лаборатория по изготовлению противочумной вакцины, за что форт и получил второе имя – «Чумный». Крепость также пережила несколько пожаров, а в 90-е внутри и вовсе устраивали рейв-вечеринки.

В течение года «Александра I» будут бережно готовить к реставрации, а чтобы не терять время, восстановительные работы начнутся на соседних фортах – «Кроншлот» и «Петр Первый».

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