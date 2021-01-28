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«Киевский Нюрнберг»: рассекречены материалы процесса над нацистами, ответственными за геноцид мирного населения Украины

Анна Касаткина
09:28 28.01.2021
Фигурантов дела обвинили в арестах, массовых расстрелах, пытках, организации лагерей военнопленных, конфискации продовольствия, грабежах, разбоях и других нечеловеческих преступлениях.
«Киевский Нюрнберг»: рассекречены материалы процесса над нацистами, ответственными за геноцид мирного населения Украины
© Фото: РИА Новости
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Федеральная служба безопасности обнародовала материалы приговора нацистам, вынесенного военным трибуналом Киевского военного округа ровно 75 лет назад. На процессе суд разбирал геноцид мирного населения на территории Украины в годы Великой Отечественной войны.

«Киевский Нюрнберг» проходил с 17 по 28 января 1946 года в окружном Доме офицеров. Процесс был открытым, ход суда активно освещали советские газеты, местная пресса, на месте работали фотографы и кинооператоры.

На скамье подсудимых оказались 15 гитлеровцев. Среди них был и один из главных организаторов репрессий - оберштурмбаннфюрер СС, окружной комиссар Георг Хейниш. Его признали виновным в убийстве пяти тысяч советских граждан. По его приказу расстреляли три тысячи детей в Мелитополе.

Фигурантов дела обвинили в арестах, массовых расстрелах, пытках, организации лагерей военнопленных, конфискации продовольствия, грабежах, разбоях и других нечеловеческих преступлениях.

Ранее открыто опубликованные показания нацистов доказали, что их целью было уничтожение мирного населения на занятых территориях Украины. Так, группенфюрер СС Карл Буркхардт, бывший комендант тыла 6-й армии на территории Сталинской (позже Донецкой) и Днепропетровской областей, военный комендант Киева, заявил, что уничтожение советских граждан позволит немцам облегчить проведение колониальной политики.

Председательствующий на процессе полковник юстиции Терентий Сытенко огласил приговор гитлеровцам 28 января. Вина всех подсудимых «в совершении массовых расстрелов, зверств и насилий над мирными советскими гражданами и военнопленными, разрушений городов и сел, ограблении населения и угоне в рабство» была признана полностью.

Двенадцать из пятнадцати нацистов были приговорены к смертной казни через повешение, остальные трое получили от 15 до 20 лет каторжных работ. Публичная казнь состоялась на следующий день, 29 января, в 17 часов на площади Калинина в Киеве (ныне площадь Независимости).

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