На Ставрополье ушел из жизни Герой Советского Союза Владимир Ткачев

Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев ушел из жизни в возрасте 95 лет в городе Невинномысске. Новость о его смерти сообщил в четверг, 28 января губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

«Это большая утрата для нашего края, для всех нас. Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим героем. Владимир Яковлевич прошел фронтовыми путями Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях», - написал глава края.

Владимир Ткачев участвовал в боях за Северный Кавказ, а затем в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Проявил себя, как бесстрашный герой во время форсирования Дуная в районе венгерского города Эрчи в декабре 1944 года.

В рукопашной схватке его отряд, состоящий из юношей по 18-19 лет, уничтожил около 50 гитлеровцев, из них 16 убитых на счету Ткачева. Затем этот отряд отбил семь контратак противника, позволяя переправиться остальным подразделениям. Из противотанкового ружья Ткачев уничтожил бронетранспортер и автомашину с боеприпасами. Вместе со взводом захватил минометную батарею и три пушки.

В марте 1945 года за мужество, отвагу и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза.