Стали известны новые подробности преступлений фашистов под Смоленском

Гитлеровские оккупанты, а также их пособники жестоко расправлялись с жителями Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Так, в Дорогобуже было убито несколько тысяч человек, среди которых - обитатели местного дома инвалидов. Это следует из предоставленных УФСБ по Смоленской области архивных документов.

Составленный в сентябре 1943 года акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Дорогобуже и Дорогобужском районе хранится в Государственном архиве Смоленской области. Кроме того, УФСБ предоставило материалы уголовного дела в отношении карателей, в том числе участников «Военной команды охотников Востока».

В документе отмечается, что до начала военных действий в Дорогобуже было 1,5 тысячи жилых домов, население города составляло 12 тысяч человек. Когда населенный пункт был освобожден советскими войсками в сентябре 1943 года, в нем осталось лишь 64 требующих восстановления здания и всего 125 жителей.

«Пребывание немцев в городе Дорогобуже и Дорогобужском районе сопровождалось, как установлено расследованием, систематическим и массовым истреблением советских мирных граждан и военнопленных», - говорится в документе.

Массовые казни мирных жителей проводились в противотанковом рве в 2 км севернее Дорогобужа. В акте указывается, что в ходе раскопок после освобождения города в месте расправ было найдено более 2,5 тысячи трупов, включая стариков и детей.

© УФСБ по Смоленской области

«Многие трупы носят на себе следы жестоких избиений, переломов костей. Убийства совершались не только с применением огнестрельного оружия, но и путем проломов и раздроблений черепов тупыми предметами, нанесением множества ножевых ран и другими мучительными способами», - говорится в акте.

Кроме того, в архивных документах указывается, что в лагерях Дорогобужа и Дорогобужского района вместе с военнопленными находились тысячи мирных жителей.

«Десятки тысяч этих ни в чем не повинных людей, больных, раненых стариков, женщин и детей почти ежедневно вывозились к противотанковому рву и после издевательств и пыток расстреливались... Обреченные вывозились на расстрелы из города и окрестных деревень связанными и независимо от времени года - босыми и раздетыми до белья... Советских граждан убивали группами по 30-40 и более человек, и каждая из этих групп засыпалась землей в одной общей яме», - сообщается в акте.

В соответствии с документом в городе многие годы функционировал дом инвалидов, в нем находилось 70 нетрудоспособных граждан. В первые месяцы оккупации Дорогобужа учреждение существовало из-за имевшихся у него земельных участков и скота.

«В июле месяце 1942 года немецкие захватчики разорили и разграбили все имущество и хозяйство дома инвалидов, отобрали принадлежавшие ему птицу и скот, а инвалидов под предлогом отправки их в смоленский дом презрения вывезли двумя партиями к противотанковому рву и расстреляли», - сообщалось в акте.

О подробностях жестокой расправы рассказала Анна Терещенкова, она дала показания в 1984 году следователю УКГБ СССР по Смоленской области в рамках уголовного дела в отношении членов карательного отряда «Военная команда охотников Востока». Команда была сформирована в июне 1942 года, ее возглавил капитан немецкой военной разведки Владимир Бишлер. Среди участников отряда были бывшие советские военнослужащие Василий Бойко, Василий Кувичко, а также Захар Хохлов, выходец из Дорогобужского района.

Женщина рассказала, что, будучи сама инвалидом, она работала кастеляншей в доме инвалидов. В августе 1942 года Терещенкова стала свидетелем того, как члены команды Бишлера выносят немощных людей за руки и за ноги и бросают их в кузов грузового автомобиля словно дрова. После погрузки примерно 35 инвалидов каратели отправились на машине к противотанковому рву. Как рассказала Терещенкова, бишлеровцы приехали обратно на грузовике уже с пустым кузовом. Они вновь загрузили туда уже других инвалидов и отвезли в сторону рва.

© УФСБ по Смоленской области

По словам женщины, заместитель Бишлера Хохлов, а также Бойко и Кувичко участвовали в данных действиях, а на следующий день организовали свадьбу с танцами в опустевшем доме инвалидов. Также Терещенкова отметила, что каратели присвоили себе вещи инвалидов.

© УФСБ по Смоленской области

По данным материалов дела в отношении Хохлова, Бойко и Кувичко, их участие в карательных акциях мирных жителей удалось доказать. Кроме того, в соответствии с документами, они участвовали в казнях местных жителей в мобильных газовых камерах-«душегубках». Всех троих расстреляли по приговору, который вынес военный трибунал Московского военного округа в декабре 1984 года.

В октябре прошлого года СУ СК России по Смоленской области заявило об обнаружении в противотанковом рве в Дорогобуже останков как минимум семи человек, на них были зафиксированы повреждения, включая огнестрельные ранения. Было возбуждено уголовное дело. На месте массового захоронения мирных жителей идут работы, расследование продолжается.