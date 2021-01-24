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Корабль сокровищ: затонувший во время войны британский крейсер более полувека хранил 465 золотых слитков

Егор Левин
18:07 24.01.2021
Однажды провозглашенная «спасением века» история долгое время была забыта и возродилась лишь после визита в Банк Англии в 2012 году королевы Елизаветы II и принца Филиппа.
Корабль сокровищ: затонувший во время войны британский крейсер более полувека хранил 465 золотых слитков
© Фото: Imperial War Museums, Wikimedia
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Археологи обнаружили в Баренцевом море корабль времен Великой Отечественной войны с грузом сокровищ на сумму 164 миллиона фунтов стерлингов на борту.

Легкий крейсер HMS Edinburgh с 58 членами экипажа на борту и 465 слитками золота был подбит немецкой подводной лодкой в 1942 году. Несколько десятилетий корабль пролежал неподалеку от Мурманска.

«Эдинбург» дважды подвергся атаке нацистов: после первого подбития подоспевший на подмогу советский буксир начал транспортировку судна в ближайший порт, однако три немецких эсминца вновь начали наступление, и буксиру пришлось спасаться в одиночку.

В соответствии с документами того времени, крейсер был пробит с обеих сторон. Команде и капитану удалось спастись. Впоследствии он отмечал, что не понимал, почему немцы в тот момент не уничтожили корабль окончательно. Именно это решение и позволило спустя десятки лет обнаружить «корабль сокровищ». Об этом пишет издание Express.

Обломки «Эдинбурга» были найдены в 1981 году. Спасательная бригада успешно извлекла золотые слитки из корабля, наполненного неразорвавшимися снарядами и минами. Найденное золото разделили между собой Великобритания и СССР, который и направлял его в США во время атаки нацистов на корабль. Соединенные Штаты не вошли в соглашение, так как в военное время получили возмещение за форс-мажор.

Провозглашенная «спасением века» история долгое время была забыта и возродилась лишь после визита в Банк Англии в 2012 году королевы Елизаветы и принца Филиппа.

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