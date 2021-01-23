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СССР против эпидемии: как вакцинировали в Советском Союзе

Егор Левин
14:40 23.01.2021
Медики в СССР без устали разрабатывали «противоядия» для одних из самых опасных заболеваний, а благодаря помощи Страны Советов, Япония спаслась от массовой многомиллионной эпидемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Д. Чернов, РИА Новости
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Вакцинация в СССР была тотальной: дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, паротит, оспа, корь - прививались отечественными препаратами, которые считались одними из лучших в мире. К примеру, полиомиелит стал настоящим бедствием для ряда стран в советские годы - именно эта болезнь сделала инвалидом будущего президента США Франклина Рузвельта и английского писателя-фантаста Артура Кларка.

В самом же Советском Союзе эпидемия полиомиелита началась в 1949 году. Однако изобретенная вскоре вакцина, к удивлению всего мира, не дала болезни привести к непоправимым печальным последствиям. Кроме того, препарат смог спасти едва ли не целую нацию - эпидемия полиомиелита в Японии спала благодаря советской помощи.

СССР был единственной страной в мире, производившей действенное противодействие болезни. Однако власти Японии не разрешали использовать вакцину. Ситуация изменилась в лучшую сторону лишь после массовых митингов матерей заболевших полиомиелитом детей. Тогда вакцина спасла жизни 20 миллионов японских детей.

Смотрите полную историю героического спасения в новом выпуске программы «СССР. Знак качества» на сайте телеканала «Звезда». Серия под названием «Впереди планеты всей… Рекорды СССР» зрителю предложат вспомнить, в какой день каждый советский человек почувствовал себя так, будто он сам прославился на всю планету, почему наше метро иностранцы называют подземным дворцом, и какое советское достижение до сих пор служит гарантией мирного существования.

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