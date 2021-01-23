СССР против эпидемии: как вакцинировали в Советском Союзе

Вакцинация в СССР была тотальной: дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, паротит, оспа, корь - прививались отечественными препаратами, которые считались одними из лучших в мире. К примеру, полиомиелит стал настоящим бедствием для ряда стран в советские годы - именно эта болезнь сделала инвалидом будущего президента США Франклина Рузвельта и английского писателя-фантаста Артура Кларка.

В самом же Советском Союзе эпидемия полиомиелита началась в 1949 году. Однако изобретенная вскоре вакцина, к удивлению всего мира, не дала болезни привести к непоправимым печальным последствиям. Кроме того, препарат смог спасти едва ли не целую нацию - эпидемия полиомиелита в Японии спала благодаря советской помощи.

СССР был единственной страной в мире, производившей действенное противодействие болезни. Однако власти Японии не разрешали использовать вакцину. Ситуация изменилась в лучшую сторону лишь после массовых митингов матерей заболевших полиомиелитом детей. Тогда вакцина спасла жизни 20 миллионов японских детей.

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