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Эхолот и подводные камеры: красноярские поисковики ищут на дне Енисея самолет времен ВОВ

Роман Захаров
23:02 09.09.2020
К настоящему моменту поисковики наметили два участка дна, где в дальнейшем воздушное судно будут искать водолазы.
Эхолот и подводные камеры: красноярские поисковики ищут на дне Енисея самолет времен ВОВ
© Фото: РГО

Самолет «Бостон», поставленный в СССР во время ВОВ по программе «Аляска - Сибирь», весной 1943 года потерпел крушение и упал в Енисей в районе красноярского железнодорожного моста. Поисками воздушного судна много лет спустя занялся глава поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ, член Русского географического общества Александр Матвеев.  

Специалист и его команда исследуют русло Енисея в районе предполагаемого падения «Бостона» с помощью современной техники - эхолота, локатора бокового обзора, подводной камеры. Поисковая операция проходит в несколько этапов с построением карты донного рельефа, поиска и обследования подводных объектов.

«В составе экипажа самолета находилось четыре человека, среди которых был наш земляк, сержант Чижик Владимир Маркович, из села Подсинее в Хакасии. За штурвалом самолета был 20-летний командир, сержант Юрий Суханов. 260-й ближнебомбардировочный полк, которому принадлежал погибший самолет, совершал перелет на фронт, в район Курской дуги, где в дальнейшем участвовал в боевых действиях, летом 1943 года. Несмотря на достаточное количество архивных материалов, поиски осложняются тем, что за прошедшие годы дно да и прилегающая территория сильно изменились», - приводит РГО слова Матвеева.

К настоящему моменту поисковики наметили два участка дна, где в дальнейшем будут работать водолазы с подводными металлоискателями.

Фотография предоставлена Русским географическим обществом 

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