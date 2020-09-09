Активисты «Бессмертного полка» представили первый этап проекта «Знаменосцы Победы»

Активисты общественного движения «Бессмертный полк» представили сегодня новый этап своего проекта - «Знаменосцы Победы». Его главная цель - рассказать о тех, кто водружал знамена на Рейхстаг и приближал Победу, воюя на фронтах Великой Отечественной войны. О тех, кто лечил раненых бойцов и трудился в тылу.

Проект реализуется в онлайн- и офлайн-форматах. В сентябре в столицах 14 регионов, где родились знаменосцы, участники штурмовых групп Рейхстага, начнут работать выставочные площадки, на которых можно будет узнать о земляках, участвовавших в исторических событиях.

Напомним, 30 апреля 1945 года советские войска после ожесточенных боев водрузили над Рейхстагом красное знамя.