Героические 872 дня: в России вспоминают жертв блокады Ленинграда

В России вспоминают жертв блокады Ленинграда. Ровно 79 лет назад - 8 сентября 1941 года - фашисты прорвались через станцию Мга, заняли Шлиссельбург и отрезали город от всей страны.

Началась жесточайшая осада, затянувшаяся на 872 дня. От голода и болезней погибли, по разным данным, от шестисот тысяч до полутора миллионов человек.

В День памяти жертв блокады на Пискаревском кладбище торжественно откроют две новых мемориальных плиты. Траурные церемонии будут проходить также на Невском проспекте и в других знаковых местах города. Жертвам блокады посвятят традиционный полуденный выстрел из орудия в Петропавловской крепости.