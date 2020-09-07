Подросток из Калининграда открыл собственный музей ВОВ

Подросток из Калининграда открыл собственный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Свою коллекцию 12-летний Вова Дорофеев разместил в подвале дома.

Мальчик с раннего детства увлекался патриотической литературой, затем начал собирать раритетные предметы, связанные с войной. Теперь подросток проводит экскурсии в собственном музее. Все можно трогать и изучать - противогазы, вещмешки, фляжки и другие предметы, которыми пользовались солдаты и офицеры Красной армии и вермахта.

Билет в музей стоит всего 50 рублей, все заработанные деньги подросток тратит на новые экспонаты. В будущем мальчик планирует стать военным моряком, но и музей оставлять не собирается - уже планируется переезд коллекции в более просторное помещение.