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Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша

Егор Левин
13:00 05.09.2020
Исследователь обнаружил затопленное помещение с неопознанными объемными ящиками по соседству с открытыми комнатами блиндажа последнего коменданта города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Поиски некогда затерянной Янтарной комнаты заставляют историков и исследователей предпринимать зачастую рисковые действия в самых неожиданных местах. Команда программы «Круиз-контроль» посетила бункер-блиндаж последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, в котором, как считает историк Сергей Трифонов, вполне могут быть сохранены вывезенные немецкими солдатами части «восьмого чуда света».

Бункер был построен в начале 1945 года в качестве бомбоубежища от налетов британской авиации. В стенах данного блиндажа и был подписан акт о капитуляции Кенигсберга после взятия советскими войсками. Открытые в виде музея помещения находятся на глубине семи метров под землей, но под ними скрывается еще один этаж, который не открыт и по сей день. По сведениям историка, строение было соединено подземными ходами с Королевским замком, и так оттуда могли быть вынесены части Янтарной комнаты. Трифонов объяснил свои умозаключения, указав на ворота в одной из частей бункера.

«На них - 88 рун. Самое любопытное, что когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками», - рассказал исследователь.

Трифонов в течение нескольких лет изучал подвал бункера, делая отверстия в стенах и пропуская через них зонд с видеокамерой на конце. Как оказалось, рядом с открытыми комнатами соседствует еще одна, заполненная водой, в которой удалось разглядеть неопознанные ящики.

«Размеры достаточно внушительные, два метра на метр. Четыре штуки мы точно сфотографировали», - заявил историк.

Полный выпуск программы «Круиз-контроль», посвященной поискам пропавшей Янтарной комнаты, смотрите на сайте и Youtube-канале «Звезды» и на платформе SMART.TV. Ведущая Юлия Розенберг также посетила остров Канта и понаблюдала за тем, как добывается янтарь на самом крупном в мире промышленном карьере.

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