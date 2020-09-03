РГО организует вторую экспедицию к теплоходу «Армения» - советскому «Титанику»

Русское географическое общество в этом году планирует организовать еще одну экспедицию к побережью Крыма, где в ходе Великой Отечественной войны затонул санитарный теплоход «Армения», который еще называют советским «Титаником». Об этом сообщил министр обороны РФ, президент РГО Сергей Шойгу.

Судно, затопленное немецкими военными в 1941 году, удалось обнаружить в апреле этого года на дне Черного моря. Операцию проводило Минобороны России совместно со специалистами Центра подводных исследований РГО. Поиски велись 20 лет, было исследовано более 300 кв. км.

«Это одна из самых крупных морских катастроф за всю историю человечества, там погибло гораздо больше людей, чем на "Титанике"», - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде».

По его словам, судно лежит на глубине 1,5 километра. В ходе следующей экспедиции специалисты хотят тщательнее изучить место затопления, также запланированы съемки документального фильма на эту тему, добавил президент РГО.

Седьмого ноября 1941 года, когда в Москве проходил знаменитый военный парад на Красной площади, далеко на юге, у берегов Крыма, произошла одна из крупнейших морских катастроф в истории. Немецкой авиацией был потоплен огромный теплоход «Армения». Вместе с собой судно унесло на дно тысячи жизней.