Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

РГО организует вторую экспедицию к теплоходу «Армения» - советскому «Титанику»

Андрей Аркадьев
11:36 03.09.2020
Затонувшее судно искали долгие годы и в апреле обнаружили на дне Черного моря.
РГО организует вторую экспедицию к теплоходу «Армения» - советскому «Титанику»
© Фото: Wikimedia

Русское географическое общество в этом году планирует организовать еще одну экспедицию к побережью Крыма, где в ходе Великой Отечественной войны затонул санитарный теплоход «Армения», который еще называют советским «Титаником». Об этом сообщил министр обороны РФ, президент РГО Сергей Шойгу.

Судно, затопленное немецкими военными в 1941 году, удалось обнаружить в апреле этого года на дне Черного моря. Операцию проводило Минобороны России совместно со специалистами Центра подводных исследований РГО. Поиски велись 20 лет, было исследовано более 300 кв. км.

«Это одна из самых крупных морских катастроф за всю историю человечества, там погибло гораздо больше людей, чем на "Титанике"», - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде».

По его словам, судно лежит на глубине 1,5 километра. В ходе следующей экспедиции специалисты хотят тщательнее изучить место затопления, также запланированы съемки документального фильма на эту тему, добавил президент РГО.

Седьмого ноября 1941 года, когда в Москве проходил знаменитый военный парад на Красной площади, далеко на юге, у берегов Крыма, произошла одна из крупнейших морских катастроф в истории. Немецкой авиацией был потоплен огромный теплоход «Армения». Вместе с собой судно унесло на дно тысячи жизней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
12:40 В стране и мире
В Совфеде ответили на предложение о четырехдневной рабочей неделе
11:36 Вопросы истории
РГО организует вторую экспедицию к теплоходу «Армения» - советскому «Титанику»
11:04 В стране и мире
Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:05 В стране и мире
Сергей Шойгу рассказал о своей мечте
09:06 В стране и мире
Видео
Затишье перед бурей: Приморье готовится принять удар мощного тайфуна «Майсак»
Популярное
Популярное
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
Редкие фотографии, рукописи и письма Довлатова показали в преддверии выставки, посвященной писателю
Ефремов «вынес» себе приговор
Видео
Как в фильме-катастрофе: момент падения трех башенных кранов на стройке в Тюмени попал на видео
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.