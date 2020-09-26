Путин назвал Тульский кремль подлинным шедевром русского зодчества

Тульский кремль является подлинным шедевром русского зодчества, уникальным памятником отечественной культуры и архитектуры. Об этом написал Владимир Путин в поздравительной телеграмме, адресованной участникам, гостям и организаторам мероприятий, посвященных 500-летию Тульского кремля.

Президент России заявил, что это сооружение на протяжении веков надежно обороняло южные рубежи страны и было свидетелем важнейших для РФ событий. Глава государства заявил, что «мощные стены этой древней цитадели» ни разу не смогли сокрушить враги. Также глава государства отметил вклад Тульского кремля в защиту Москвы в 1941 году.

«Отрадно, что сегодня забота о сохранении Тульского кремля служит примером плодотворного соработничества государства и гражданского общества - ученых, реставраторов, благотворителей, многих неравнодушных людей - тех, кто искренне любит свою Родину, кому дорого наше бесценное наследие», - добавил президент.

На этой неделе в выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась выставка «Средневековая Тула», посвященная празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. В экспозиции - подлинные архивные документы, свидетельствующие о роли города-крепости в обороне российских рубежей.

В это воскресенье, 27 сентября, в 09:55 на телеканале «Звезда» будет показана программа «Военная приемка. Великая русская стена». Речь пойдет о непрерывной цепи фортификационных сооружений, построенной на территории современных Тульской, Калужской и Рязанской областей. Чтобы показать размах этого сооружения, съемочная группа «Военной приемки» отправилась в Тульскую область, где 500 лет назад был построен штаб Большой засечной черты – город Тула. Вместе с историками и археологами журналисты покажут, как и чем оборонялись древнерусские пограничники от кочевников, сколько рядов препятствий должен был пройти враг, чтобы пробиться к Москве, и почему именно Тула стала оружейным центром Русского государства.