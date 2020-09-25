Фронтовая легенда: как истребитель времен ВОВ П-39 «Аэрокобра» оказался на дне Черного моря

У побережья Крыма водолазы подняли из морских глубин «Аэрокобру». В годы Великой Отечественной этот самолет американского производства участвовал в освобождении полуострова, но затонул спустя два месяца после Победы.

Легендарный фронтовой истребитель Белл П-39 времен Великой Отечественной найден у поселка Новофедоровка на побережье Черного моря. Истребитель, выпущенный в 40-х годах прошлого века в США, лежал почти в километре от берега на восьмиметровой глубине в Каламитском заливе. Его еще в 2017 году обнаружили аквалангисты-любители. После этого к работе приступили профессиональные водолазы. Под водой над грунтом виднелась лишь часть фюзеляжа, фонарь и лопасть от винта.

«Самолет постоянно замывало, то есть надо было разработать очень большой объем шпунта, песка. Порядка тысячи кубов было отброшено песка, но все равно он засыпал, засыпал, засыпал самолет», - рассказывает водолаз Иван Гуньков.

Фюзеляж хорошо сохранился. По двигателю сзади кабины пилота и двойному остеклению самой кабины специалисты сразу узнали американскую «Аэрокобру». Бронированное стекло осталось целым, не поврежден даже визир для прицеливания.

Судя по номерам на стойке шасси, самолет находился в составе 11-ого гвардейского истребительного полка, который уничтожил 92 единицы немецкой авиации и участвовал в освобождении Крыма. Конкретно этот самолет прикрывал воздушное пространство Крыма во время Ялтинской конференции в феврале 45-ого, а в уже июле оказался на дне Черного моря.

«Последний полет пилотировал младший лейтенант Владимир Федорович Шишкин. После завершения учебного воздушного боя он прочувствовал вибрацию у двигателя, и что из выхлопных труб выходил черный дым. Он принял решение о приводнении данного самолета», - поясняет сотрудник института археологии Крыма РАН Сергей Иванов.

Аэродром полка всего в паре километров от места, где обнаружили истребитель. Именно там приземлялись самолеты с делегациями стран-участниц Ялтинской конференции. Но тогда летчик не дотянул до взлетно-посадочной полосы - доплыл до берега и сам дошел до части. Самолет потом пытались поднять.

«Трос старый, это явно, что он находился в воде достаточно долго… что этим тросом пытались его поднять, возможно, из-за этого такие повреждения», - отмечает руководитель совместной экспедиции РГО и экспедиционного центра Минобороны РФ Анатолий Калемберг.

Американские «Аэрокобры» доставляли из США по ленд-лизу. В СССР таких самолетов было около пяти тысяч. Пушка и шесть крупнокалиберных пулеметов - боевые машины с серьезным вооружением. На них летали только асы. Такие, как трижды герой Советского союза Александр Покрышкин.

«У нас ас Покрышкин, который летал на такой же машине, попросил техников вывести все на одну кнопку. В момент залпа, говорит, сначала я даже не понял, думал немецкий самолет разбрасывает листовки - от него куски обшивки полетели», - говорит руководитель предприятия подводно-технических работ Ярослав Латарцев.

Самолет, пролежавший в море 75 лет, подняли со дна в ходе совместной экспедиции Русского географического общества и Министерства обороны. Его отреставрируют. Затем «Аэрокобра» станет экспонатом в одном из крымских музеев.