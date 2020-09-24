Впервые в истории: российским специалистам удалось провести качественную съемку затонувшего в Чукотском море «Челюскина»

В ходе комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота удалось произвести видеосъемку парохода «Челюскин», который был раздавлен льдами и затонул в 1934 году в Чукотском море. Об этом сообщили в пресс-службе РГО.

До этого момента некому не удавалось провести качественную съемку парохода и сделать четкие кадры, поскольку в месте нахождения затонувшего корабля недалеко от Берингова пролива проходит мощное течение и мутная вода. Специалисты работают на ледоколе «Илья Муромец».

«Удалось произвести видеосъемку объекта с помощью необитаемого подводного аппарата “Марлин-350”», - говорится в сообщении.

Русским географическим обществом было обнародовано видео, сделанное участниками экспедиции. На кадрах отчетливо видны носовая и средняя части судна, а также прямоугольные иллюминаторы. Отмечается, что название парохода не сохранилось. Но после изучения фото- и видеоматериалов специалисты пришли к выводу, что это именно затонувший «Челюскин».