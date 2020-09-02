В РГО надеются найти новые сенсации на корабле с бутылками, найденном на дне Финского залива

Старинный корабль, обнаруженный на дне Финского залива недалеко от острова Мощный в 2018 году, может стать источником не одной научной сенсации. Об этом сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований (ЦПИ) РГО – заместитель начальника Экспедиционного центра Министерства обороны РФ Сергей Фокин.

Сейчас предположительно голландское торговое судно изучают специалисты, водолазы день за днем спускаются на глубину более 50 метров. Предполагается, что корабль шел в тогда еще только основанный Санкт-Петербург и затонул. Судно назвали «Бутылочник», поскольку на его борту находятся сотни целых и разбитых сосудов.

По словам президента РГО, министра обороны России Сергея Шойгу, на корабле найдены маленькие флакончики из очень тонкого стекла, в которых, могли находиться компоненты для производства парфюмерии.

«Уникальность находки "бутылочника" сама по себе состоит в том, что корабли начала XVIII века, эпохи становления Петербурга, в нетронутом виде, с грузом на борту встречаются весьма редко», - приводит РИА Новости слова Фокина.

Он пояснил, что корабль ушел под грунт, поэтому пока специалисты видят только то, что находится на верхней палубе и уже сейчас обнаружено большое количество артефактов.

«А что находится в трюмах – пока загадка. И поэтому потенциально корабль может стать источником не одной научной сенсации», - добавил он.

В начале 18 века, после окончания Северной войны в Санкт-Петербург из Европы приходили сотни торговых судов в день. И предметы, найденные на корабле, показывают, какие товары ввозились в город из-за границы.