На недосягаемой высоте: как маршал Пстыго написал историю советской штурмовой авиации

К середине 70-х годов в советских Вооруженных силах, несмотря на общее снижение аварийности, резко возросла тяжесть последствий каждого летного происшествия и катастрофы из-за внедрения новой техники. Чтобы изменить ситуацию, в 1977 году правительство приняло решение о формировании Центральной инспекции безопасности полетов. Это было поручено прославленному летчику-штурмовику Великой Отечественной войны, маршалу авиации Ивану Пстыго. Именно ему предстояло вывести универсальную «формулу безопасности», чтобы сохранять жизни и при этом поддерживать высокую боеспособность.

Маршал Пстыго с самого начала и до конца своей службы следовал одному неизменному правилу - все и всегда первым проверять на себе. Ему же он остался верен, взвалив на себя работу по созданию службы безопасности полетов военной авиации.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Штурмовики фактически являются смертниками. Об этом говорят военные историки. Из-за малых высот работы, стрельбу по штурмовикам ведут все, и каждый вылет для пилота означает ожесточенную схватку за жизнь. 17 сентября 1942 года командир 1-й эскадрильи 504-го штурмового полка старший лейтенант Иван Пстыго получил приказ найти и уничтожить немецкие танки, прорвавшиеся на улицы Сталинграда. Его целью, как ведущего группы, было оценить обстановку в области поставленной задачи, не сделав при этом более двух заходов.

Атака на противника началась успешно, и ведущий услышал сигнал с земли: «Атакуете хорошо, еще заход!» Прикрываясь дымом пожаров, уцелевшие после «налета» штурмовиков остатки прорвавшейся группы немцев начали отходить. Израсходовав весь боекомплект, эскадрилья Пстыго взяла курс домой, где, сойдя на землю, он узнал, что за успешное проведение операции представлен к награде и получил звание капитана. Наблюдавший за действиями группы командующий 8-й воздушной армией Тимофей Хрюкин лично потребовал от командира дивизии детальный отчет вылета со схемами штурмовки и заявил, что опыт Пстыго необходимо распространять по всей армии.

Войну Пстыго встретил в 211-м бомбардировочном авиаполку Одесского военного округа, который 22 июня 1941 года нанес мощный удар по переправам на реке Прут. В конце августа Иван Пстыго участвовал в обороне Киева, а в сентябре остатки полка отвели в тыл для пополнения и переобучения на Ил-2. Новый штурмовик сразу понравился Ивану. Так, в апреле 1942 года Пстыго прибыл на нем на Брянский фронт в составе 504-го штурмового полка. Через месяц в составе Юго-Западного фронта полк принял участие в наступлении на Харьков. Оно закончилось тяжелым поражением и послужило прологом к одному из самых драматичных и масштабных сражений Второй мировой войны.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Фронтовые друзья вспоминали, что, если ведет группу Пстыго, он, что называется, не то что на рожон, а подставлять летчиков под удар какой-то не просчитанный никогда не будет. Доверие профессионалов все-таки тоже дорогого стоит», - вспоминает дочь Ивана Пстыго Ольга Чумакова.

В небе над Сталинградом раскрылись все грани таланта летчика: он показал себя не только как блестящий пилот, но и как прекрасный организатор боя, тактический новатор; ему доверяли водить на задания дивизионные группы в несколько десятков боевых машин.

По специально разработанной программе Пстыго выполнил больше 40 вылетов на полигон, где бомбил, стрелял, пускал реактивные снаряды, изменяя скорость, высоту и углы пикирования. Специалисты 8-й воздушной армии на основе данных этих полетов создавали точно выверенные математические модели и рекомендации. Разработанная инструкция позже была взята за основу единого документа для всей штурмовой авиации, определявшего способы и порядок действий, а также применения бортового оружия штурмовиков Ил-2 по наземным целям. Позже воздушно-стрелковая служба 3-го воздушного штурмового корпуса 226-й штурмовой дивизии, начальником которой назначили Пстыго, занималась анализом, обобщением и внедрением передового опыта, обучением командиров и ведущих групп, организацией взаимодействия штурмовиков с наземными войсками и истребителями, а также внедрением новой техники и вооружений. При непосредственном участии Ивана Пстыго в штурмовой авиации стали происходить серьезные изменения. Впервые новая система управления штурмовой авиации была продемонстрирована в ходе Курской битвы летом 1943 года.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Это был авторитет. Он думал, делал, анализировал, делал выводы. Пояснял, почему надо действовать именно так, а не иначе, почему это приводит к снижению потерь. Летчики это понимали - все, что направлено на выживание при выполнении боевой задачи, воспринимали на “ура”», - рассказывает о тех событиях историк авиации Олег Растренин.

Уже после победы в Великой Отечественной войне в 1967 году Пстыго назначили заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке, и при нем советская авиация достигла пика могущества. На вооружение принимались новейшие образцы боевой техники, и он всегда лично совершал облет каждой принятой машины.

Иван Пстыго был убежден: гневный «разбор полетов» после аварий и катастроф не помогает, а только заставляет летчиков и командиров нервничать и срывает нормальный ритм работы. Поэтому он начал выработку «формулы безопасности», названной позже его именем. Соблюдение данного свода правил позволило найти самые эффективные пути обеспечения выживаемости летчиков и повлиять на предупреждение аварийности. Эта «формула», построенная на опыте всей жизни Пстыго, действенна до сих пор.

В 1975 году прославленный пилот и военачальник получает звание маршала авиации. А в 1977 году возглавляет Центральную инспекцию безопасности полетов Вооруженных сил СССР. На следующий год указом Президиума Верховного Совета СССР маршалу авиации Пстыго Ивану Ивановичу присваивается звание Героя Советского Союза.

Иван Пстыго всегда считал, что ответить ударом на удар мало. Маршал верил, что главное - чтобы враг знал о твоем могуществе и даже не решался напасть. Жизненным принципам и боевым заслугам прославленного советского воина и посвящен новый выпуск цикла передач «Легенды армии» на телеканале «Звезда». Он доступен на сайте телеканала, а также на платформе SMART.TV. В нем идет речь в том числе и о том, как в ходе Сталинградской битвы Пстыго буквально спас 62-ю армию, а позже - уничтожил стратегически важную для Вермахта переправу и фактически сорвал наступление противника.