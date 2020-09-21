Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Затонувшее боевое судно XIX века обнаружили в Керченском проливе

Анна Касаткина
15:50 21.09.2020
Исследователи надеются воспроизвести цифровую модель кораблекрушения парусника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Останки затонувшего парусного судна, предположительно военного корабля XIX века, обнаружили у берегов Тамани в Керченском проливе. Находку сделали при сплошном обследовании акватории у предполагаемого места нахождения античного древнегреческого города Корокондам.

Остов корабля находился у мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края в 200 метрах от берега. На морском дне четко обозначились борт и мачта судна. Исследователи предположили, что затонувший парусник был боевым, так как его борт оказался обшит листами латуни.

По словам магистранта программы «Морская археология» Севастопольского государственного университета (СевГУ) Сергея Родионова, который сделал находку, в ближайшее время планируется провести детальную фото- и видеофиксацию останков.

«Если позволят погода и прозрачность воды, то сделаем цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии», - добавил он.

Подводную археологическую экспедицию организовали Центр морских исследований и технологий и научно-исследовательская лаборатория «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» СевГУ. В этом году археологи приступили к поискам только с начала сентября из-за пандемии коронавируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
16:47 В стране и мире
Видео
В Москве автомобиль сбил пешеходов на тротуаре
16:16 В стране и мире
Видео
Глава Росреестра на встрече с Путиным обозначил сроки начала «гаражной амнистии»
15:50 Вопросы истории
Видео
Затонувшее боевое судно XIX века обнаружили в Керченском проливе
14:39 Армия
Видео
«Кавказ-2020»: на полигоне Капустин Яр представлен единственный экземпляр новейшей установки разминирования
12:29 В стране и мире
Видео
Пресс-служба Московской канатной дороги объяснила видео с эвакуацией пассажиров
Популярное
Популярное
Видео
В Эквадоре бушует вулкан Сангай: кадры с места
Видео
Ударил бортпроводника: в Казани завели уголовное дело на авиадебошира
Видео
Четыре гостя: в поселки под Магаданом вышли медведи из-за пожаров
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Врачи рассказали, как выявить рак легких по пальцам
На фото с певицей Валерией нашли оптическую иллюзию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.