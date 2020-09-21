Затонувшее боевое судно XIX века обнаружили в Керченском проливе

Останки затонувшего парусного судна, предположительно военного корабля XIX века, обнаружили у берегов Тамани в Керченском проливе. Находку сделали при сплошном обследовании акватории у предполагаемого места нахождения античного древнегреческого города Корокондам.

Остов корабля находился у мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края в 200 метрах от берега. На морском дне четко обозначились борт и мачта судна. Исследователи предположили, что затонувший парусник был боевым, так как его борт оказался обшит листами латуни.

По словам магистранта программы «Морская археология» Севастопольского государственного университета (СевГУ) Сергея Родионова, который сделал находку, в ближайшее время планируется провести детальную фото- и видеофиксацию останков.

«Если позволят погода и прозрачность воды, то сделаем цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии», - добавил он.

Подводную археологическую экспедицию организовали Центр морских исследований и технологий и научно-исследовательская лаборатория «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» СевГУ. В этом году археологи приступили к поискам только с начала сентября из-за пандемии коронавируса.