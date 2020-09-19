«Княжество Ховрино»: как современные москвичи оказались потомками византийских правителей

Византийское княжество Феодоро возникло на территории Крыма в XIV веке. Его столицей выступала густо населенная крепость на Мангупе, в которой жили греки, аланы, готы, черкесы и татары. Именно на Феодоро пал удачный дипломатически-династический выбор князя Ивана III, когда подошло время жениться, несмотря на действительно крошечные размеры княжества.

В российской родословной книге указывается князь Стефан Ховра - так на русский манер произносилась знатная византийская фамилия «Гавры». В конце XIV века Стефан перебрался на Русь и основал род Ховриных.

В списке покинутых им вотчин на полуострове значился и Мангуп, где располагалось Феодоро. Таким образом, исторически нынешние жители московского района Ховрино приходятся наследниками гордых феодоритов.

Впервые слово «ховра» в качестве имени нарицательного получил сын Стефана Григорий. «Ховра» означало «неопрятный, нечистоплотный человек». Однако в истории Григорий остался как основатель каменной церкви Успения в Смоленском монастыре и каменного храма в Симоновом монастыре. Именно Григорий Ховра и послужил распространителем фамилии «Ховрин».

Иван III понимал, что с династической точки зрения брак с феодоритской княжной является очень удачным, так как таким образом Москва соединится сразу с несколькими южно-европейскими фамилиями. Весь юго-запад Крыма также сразу стал бы ему подвластен. Но оставалось решить еще один вопрос - отношения с осколком Золотой Орды, Крымским ханством, занимавшим на тот момент большую часть полуострова.

Как развивался союз московских князей с византийскими феодоритами, находящимися под «покровительством» Золотой Орды, смотрите в новом выпуске программы «Не факт» на сайте телеканала «Звезда» и на канале в Youtube. Там же вы узнаете, какую роль сыграл пещерный монастырь на мысе Тешкли-Бурун в деле обороны Феодоро от турецкой атаки.