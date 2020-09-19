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Монахи Феодоро: какие тайны хранят кельи древнего пещерного монастыря в Крыму

Егор Левин
13:35 19.09.2020
Прямо в теле мыса выдолблены несколько ярусов помещений, в которых в Средневековье располагались представители религии. Что случилось с ними после осады княжества турецкими войсками?
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В XIV веке на Мангупе возникло провинциальное византийское княжество Феодоро. Его власть распространялась на весь юго-западный Крым, за исключением приморских земель. Крепость на Мангупе стала столицей княжества, в которой жили греки, аланы, готы, черкесы и татары. На местном мысе Тешкли-Бурун расположилась одна из самых необычных построек того времени - древне-византийский пещерный монастырь.

«В переводе с тюркского название мыса означает “Дырявый нос”. Здесь множество помещений, выдолбленных в скале. Если спуститься вниз, можно попасть на другой ярус - Барабан-коба», - рассказывает ведущий программы «Не факт» на «Звезде» Арарат Кещян, проходя по скальной постройке.

Название «Барабан-коба» помещение получило благодаря столбу, расположенному прямо в его центре: по поверью, если постучать по нему, услышишь барабанную дробь.

«Некое эхо действительно есть. Главные легенды были связаны с маленькими помещениями Барабан-коба: что это такое? Откуда появилось? Были версии, что это древняя тюрьма. Но на самом деле это монашеские кельи», - показывает ведущий.

Крепость была густо населена. В центре плато возвышалась базилика святых Константина и Елены - один из самых больших храмов средневекового Крыма.

Как говорят ученые, после захвата города турецкими войсками в пещерном монастыре организовали темницу, в которую сажали пленников. Также полагают, что здесь мог находиться и дозорный пункт, а колонна в центре помещения использовалась для оповещения местных жителей о приближающейся опасности.

Смотрите новый выпуск программы «Не факт», посвященной истории небольшого, но очень гордого крымского княжества, на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube. Речь в выпуске также идет о том, почему выбор князя Ивана III, когда настало время женитьбы, пал именно на княжескую дочь из крошечного государства Феодоро в горном Крыму.

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