Останки 700 красноармейцев перезахоронили в Тверской области
Поисковикам удалось установить личности 12 погибших солдат.
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На Ржевском мемориальном кладбище под проливным дождем сегодня состоялось торжественное перезахоронение останков семисот красноармейцев.
Советских воинов обнаружили в ходе поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества «Ржев. Калининский фронт». В церемонии прощания, которая проходила у подножия мемориала Советскому солдату, приняли участие и родственники павших советских воинов.
По запискам в посмертных медальонах в полевой лаборатории поисковикам удалось установить имена 12 бойцов. Работали на месте свыше пятисот участников экспедиции из России, Белоруссии и Казахстана, в их числе и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны.