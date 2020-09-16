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В Брянской области передали родным останки советских воинов

Андрей Аркадьев
18:29 16.09.2020
Эксперты установили имена красноармейцев, вышли на их родственников и передали им останки для последующего захоронения.
В Брянской области передали родным останки советских воинов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Брянской области, у памятного знака «Три сестры», на  стыке границ  трех государств, состоялась передача  останков советских воинов, найденных на территории России и Украины.

Наши поисковики доставили на погранзаставу прах уроженца Чернигова - Николая Грязнова.  Боец был найден отрядом «Святогор», в одиночном окопе в Калужской области.

Экспертам удалось прочитать записку в  посмертном медальоне и установить имя. Затем вышли на родственников. Солдат числился  пропавшим без вести, теперь он возвращается  домой, также как и красноармейцы Андрей Зайченков, Иван Шишков и Александр Филин.

Их останки, для последующего захоронения в Омской, Владимирской и Калужской областях России, передали украинские поисковики. Траурно-торжественная церемония прошла со всеми воинскими почестями.

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