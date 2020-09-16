В Брянской области передали родным останки советских воинов

В Брянской области, у памятного знака «Три сестры», на стыке границ трех государств, состоялась передача останков советских воинов, найденных на территории России и Украины.

Наши поисковики доставили на погранзаставу прах уроженца Чернигова - Николая Грязнова. Боец был найден отрядом «Святогор», в одиночном окопе в Калужской области.

Экспертам удалось прочитать записку в посмертном медальоне и установить имя. Затем вышли на родственников. Солдат числился пропавшим без вести, теперь он возвращается домой, также как и красноармейцы Андрей Зайченков, Иван Шишков и Александр Филин.

Их останки, для последующего захоронения в Омской, Владимирской и Калужской областях России, передали украинские поисковики. Траурно-торжественная церемония прошла со всеми воинскими почестями.