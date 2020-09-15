Скоростной, автономный, опасный: как послевоенный СССР построил деревянного конкурента подлодкам рейха

В 1946 году в СССР стартовала работа по созданию подводной лодки нового поколения, призванной составить конкуренцию немецким военным субмаринам, чья технологичность на поверку оказывалась гораздо более высокой, чем у Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании. По прошествии двух лет судостроительный завод в Николаеве получил уникальный заказ на создание подводной лодки длиной 76 метров со всем внутренним оборудованием, двигателями и торпедными аппаратами из дерева.

Полноразмерный макет выступал проверкой всех механических узлов лодки и правильного расположения всех составных элементов конструкции. Послевоенный Советский Союз не мог потратить впустую значительные средства без предварительной проверки.

Макет обозначили как «Проект 613». Подлодка должна была обладать высокой скоростью подводного хода, увеличенной автономностью плавания, возможностью зарядки аккумуляторов на перископной глубине с помощью надводного воздухозаборника, современным акустическим оборудованием и приборами управления торпедной стрельбой. Ради этого проектировщикам пришлось пожертвовать комфортом экипажа.

«Обитаемость оставляла желать лучшего. Скученность была очень большая. К примеру, в торпедном отсеке верхняя и нижняя койки находились на расстоянии 32-33 сантиметров по высоте друг от друга. Протиснуться туда можно было только боком», - вспоминает капитан 1-го ранга, ветеран подводного флота Геннадий Синицов.

Дорогостоящие немецкие технические решения советские конструкторы переносить также не стали. К примеру, можно было банально устать при частом вращении расположенных на «Проекте 613» двух перископов. Экономия стояла во главе многого. Однако, были и отличительные технические решения.

«Чтобы исключить вообще возможность обнаружения подлодки по звуку, были так называемые “двигатели эконом-хода”, имевшие мощность всего 50 киловатт, но обеспечивающие работу двигателей в режиме “подкрадывания”. Они не были слышны ни над водой, ни под водой», - также рассказал Синицов.

Впоследствии «Проект 613» получился самым массовым из советских подводных лодок. Полностью его историю, а также историю соперничества советских и американских конструкторов смотрите в первой серии документального сериала «Битва оружейников» на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART.TV.