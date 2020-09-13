Возвращение неизвестных героев: как проходят поисковые работы на месте кровопролитных боев в Тверской области

В Тверской области на уходящей неделе стартовала самая масштабная в истории поисковая операция. В течение двух недель несколько сотен человек из 26 регионов страны, а также поисковики из Белоруссии и Казахстана, совместно исследовали район вокруг деревень Толстиково и Есинка Ржевского района. Там в 1942 и 1943 годах проходили кровопролитные бои, и в земле до сих лежат останки тех, кто значится пропавшими без вести.

И вот цифры только за первую неделю работы: найдены останки почти 300 погибших солдат, 11 медальонов, и по четырем из них уже установлены родственники красноармейцев.

Медальон - это вообще самое ценное, что могут найти поисковики. Но иногда удается опознать погибшего бойца и по другим, казалось бы совсем незначительным предметам или надписям. Так, три недели назад в Курской области по чудом сохранившемуся рисунку в самолете и подписи «М. Петров» удалось установить имя летчика, погибшего там в воздушном бою в 1943 году. Более того, удалось найти родственников бойца, и на этой неделе, спустя 75 лет после окончания войны, останки пилота Михаила Петрова с воинскими почестями были преданы земле, у него на родине - в селе Груцино Нижегородской области.

То, что подпись пилота идеально сохранилась до наших дней, - настоящее чудо. Ведь самолет разбился вдребезги и обломки пролежали в земле 77 лет. А найденный номер двигателя помог восстановить картину того воздушного боя.

В июле 1943 года в войне наметился коренной перелом. Бои шли, в том числе, под Курском. И в один из дней в неравной схватке сошлись восемь советских «Яков» против 14 немецких истребителей. Наши воздушные асы сбили пять самолетов противника, при этом потеряв троих своих товарищей, в числе которых был и летчик Михаил Петров.

После сокрушительного поражения под Сталинградом командование Вермахта разработало операцию «Цитадель». Фашисты хотели нанести неожиданные удары сразу с двух флангов - с севера и юга - и взять советские войска в смертельный котел. Но на южном фасе Курской дуги Красная Армия дала отпор в легендарном танковом бою у Прохоровки. А на северном фасе немцев остановило сражение у поселка Поныри. Здесь и был сбит истребитель Петрова.

Чтобы найти летчика с такими инициалами пришлось проделать огромную работу. Писать запросы в архивы, изучать исторические документы. Наконец, поднимать хозяйственные книги сел аж с 1930 годов.

«Нам пришлось выписывать всех Петровых с отчеством Иванович. Семей таких было несколько и мы каждую семью проследили. До середины 1970-х годов. В итоге у нас осталась одна семья - это Петров Лавр Иванович. Он брат. Мы очень обрадовались, что он жив», - рассказала начальник архивного отдела администрации Павловского района Нижегородской области Светлана Вольнова.

В Нижегородской области удалось разыскать племянницу и брата погибшего летчика Михаила Петрова. Лавру Ивановичу недавно исполнилось 90 лет. Мы передали ему фотокарточку брата. Ее нашли в личном деле, чудом сохранившемся в архиве Минобороны. Глядя на черно-белое изображение, голос мужчины начал дрожать.

«Братец мой, Миша, как я по тебе скучаю! Ведь ты из братьев-то только один и был у меня. После седьмого класса он в Павлово в индустриальном техникуме учился. И вот занимался в летной школе. Частенько я его вспоминаю», - сказал брат погибшего летчика, глядя на фото.

В последний путь бойца провожали со всеми воинскими почестями. К месту погребения доставили и обломки истребителя, на котором Михаил Петров вступил в свой последний бой. Наконец-то герой обрел свое последнее пристанище на родной земле.

«Большое всем спасибо, кто принял участие в организации похорон. Низкий вам поклон, кто пришел проводить Михаила Ивановича», - сказала на траурной церемонии племянница погибшего летчика Михаила Петрова - Ольга Петрова.

И таких, как Михаил Петров - сотни тысяч. Со дня окончания войны прошло 75 лет, но поисковики каждый год находят останки бойцов.

Так, в Тверской области был найден медальон неизвестного солдата, пролежавший в земле почти 80 лет. Значит, появилась надежда установить имя еще одного погибшего бойца и найти его родных. Это большая удача и главная цель каждой экспедиции.

В огромной яме лежат останки десятков советских воинов, павших в боях подо Ржевом. Братскую могилу обнаружили в деревне Медведево, буквально у заборов жилых домов. Показала поисковикам место массового захоронения местная жительница 92-летняя Мария Зверева. В 1942-м она, будучи подростком, сама помогала хоронить здесь убитых красноармейцев. Страшная картина тех дней до сих пор всплывает перед ее глазами.

Здесь и удалось найти два солдатских медальона. Записки внутри них хорошо сохранились и благодаря этому поисковикам стали известны имена двух без вести пропавших бойцов.

Работы на массовом захоронении осложняют грунтовые воды. За ночь яма полностью заполняется водой, утром ее откачивают. И так повторяется каждый день. Поднимать останки бойцов приходится в непростых условиях, подчас под проливным дождем и в очень вязком грунте, где каждый шаг делается с большим усилием.

На месте раскопок под Тверью в годы войны советский десант вгрызался в немецкие позиции. Во что бы то ни стало нужно было срезать в линии фронта так называемый «Ржевский выступ». Его фашисты называли «воротами к Москве».

В этих местах находилась немецкая эшелонированная оборона, которую приходилось штурмовать нашим войскам. Противники сходились в рукопашную. О том, что здесь происходило красноречиво говорят находки: рядом с советскими ручными гранатами лежат немецкие. Огромное количество оружия. Много хвостовиков от немецких мин. Если в Сталинграде бои шли за каждый дом, то здесь - за каждый изгиб траншеи.

Президент Владимир Путин, открывая Ржевский мемориал Советскому солдату, впервые озвучил страшную цифру советских потерь в Тверской области - 1 миллион 300 тысяч человек. Больше чем в Сталинграде.

В поисках добровольцам помогает спецбатальон Министерства обороны. Такого подразделения нет ни в одной армии мира. Только в РФ и Белоруссии.

Приезд съемочной группы «Звезды» на место раскопок поисковики назвали знаковым. В двух разных местах, прямо во время интервью, были обнаружены солдатские медальоны. Находки сразу же передали в полевую лабораторию. Прямо на месте, в палатке, эксперт извлек из пластиковых капсул записки с именами погибших бойцов.

В арсенале у Олега Гусева целый набор инструментов для ювелирной работы. Чтобы аккуратно развернуть и не повредить скрученный, насквозь промокший клочок бумаги. После этого становится известно имя солдата - Базаев Александр Николаевич.

Спустя долгие годы неизвестных героев продолжают находить. И их, несмотря на прошедшее время, все еще ждут дома.