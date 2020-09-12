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Последний бой: на месте гибели героя ВОВ в Ленинградской области установили памятный монумент

Роман Закурдаев
09:47 12.09.2020
За смелость и отвагу офицера Особого Отдела НКВД Серафима Усова наградили незадолго до его гибели.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ленинградской области увековечили память контрразведчика Серафима Усова. Монумент установили на месте, где два года назад обнаружили его медаль «За Отвагу».

Церемония прошла без долгих речей и лишнего официоза, на бронещите от пулемета «Максим» – памятная табличка. Это единственный такой знак в этих местах – добираться до места гибели Усова приходится по заболоченному лесу.

Поисковик отряда «Иван Сусанин» Константин Голубев обнаружил медаль за номером 55996 почти случайно. Эта была его первая найденная награда за 12 лет поисковой работы.

«В тот вечер за найденную медаль получил банку сгущенки, как это бы не смешно звучало. Такая традиция», - вспоминает Голубев.

За смелость и отвагу офицера Особого Отдела НКВД Серафима Усова наградили незадолго до его гибели. В архивных документах описан его последний бой. Младший лейтенант взял командование на себя и личным примером повел в атаку солдат. За что посмертно был удостоен высшей государственной наградой - Орденом Ленина.

«Он мог бы быть победителем, быть в поверженном Берлине, как его оставшиеся в живых боевые товарищи из отдела контрразведки СМЕРШ», - говорит председатель Совета ветеранов военной контрразведки ЗВО Анатолий Конташов.

В попытках прорвать вражеские укрепления в боях под Любанью полегла почти вся 165 стрелковая дивизия НКВД. Совет ветеранов военной контрразведки совместно с Управлением ФСБ восстанавливают сведения о погибших красноармейцах, чтобы внести их в Книгу памяти.

Место, где была обнаружена медаль оперуполномоченного Усова в феврале 1943 года, - это линия обороны немецких войск. До сих пор можно найти свидетельства этого: например, инженерные сооружения, так называемые «лисьи норы». Их закапывали на несколько метров в землю и под ними немецкие солдаты скрывались от снарядов.

Поисковые работы на месте кровопролитных сражений ведутся с советского времени. Но до сих пор, каждый год, в этих местах поднимают пропавших без вести красноармейцев.

«Всего в операции за 11 дней погибло больше 18 тысяч человек. На данный момент поисковиками здесь найдено чуть больше четырех тысяч», - рассказывает командир поискового отряда «Иван Сусанин» Константин Москвин.

На очередную воронку с множественными останками советских воинов наткнулись во время ремонта дороги. Поисковики только приступили к раскопкам. Но уже найден смертный медальон. Значит, скоро станет известно еще одно имя героя войны.

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