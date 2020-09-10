Никто не забыт: как поисковики работают на месте массового захоронения у Ржевского мемориала

Массовое захоронение советских воинов найдено в воронке от немецкой полутонной авиабомбы недалеко от Ржевского мемориала в Тверской области. Подъем останков затрудняют дожди и грунтовые воды.

Кропотливую работу ведут участники международной экспедиции «Ржев.Калининский фронт», организованной Российским военно-историческим обществом и Министерством обороны. На разных участках в местах кровопролитных боев за неделю обнаружены останки более двухсот павших красноармейцев. Найдены также фрагменты амуниции, снаряжения, оружие и, главное, два десятка личных медальонов, девять из которых удалось прочитать.

В экспедиции участвуют и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны. Они ведут инженерную разведку, вывозят неразорвавшихся боеприпасы и фрагменты снарядов.