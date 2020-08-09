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Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией

Ирина Егорова
18:59 09.08.2020
Операция завершилась второго сентября 1945 года капитуляцией Японии, которое ознаменовало окончание Второй мировой. По итогам войны, закрепленным в Уставе ООН, к Советскому Союзу отошли Курильские острова.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Леон Дубильт, РИА Новости

В этот день 75 лет назад началась война между СССР и Японией, которая продлилась две недели. . Девятого августа 1945 года Советские войска вступили в войну против Японии, которая была союзником Гитлера и продолжала боевые действия после капитуляции Германии. В тот же день началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция, которая также имела название - Битва за Маньчжурию.

Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Операция завершилась второго сентября 1945 года капитуляцией Японии, которое ознаменовало окончание Второй мировой. По итогам войны, закрепленным в Уставе ООН, к Советскому Союзу отошли Курильские острова.

«Мы же понимаем, что к середине 50-х годов Япония уже не была самостоятельным игроком, не была империей, это была полностью зависимая от американцев страна. Собственно поэтому и появился Курильский вопрос, который мы до сих пор пытаемся урегулировать с японской стороной и до сих пор она не идет нам на встречу», - заявил главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

В посольстве РФ напомнили, что суверенитет России над Курильскими островами неоспорим и базируется на прочной международно-правовой основе. 

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