Память жертв атомной бомбардировки Нагасаки почтили в Японии

Япония сегодня, 9 августа, вспоминает жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Этот второй город после Хиросимы, который 75 лет назад подвергся атомному удару со стороны США. Памятные мероприятия начались с минуты молчания.

Первый удар колокола по традиции прозвучал ровно в 11.02 по местному времени. Именно в это время 75 лет назад взорвалась атомная бомба «Толстяк». Смертоносный снаряд массой почти пять тонн был сброшен со стратегического бомбардировщика ВВС США. Нагасаки был практически стерт с лица земли. Погибли больше 70 тысяч человек.

В город сегодня прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он пообещал, что Токио и впредь будет придерживаться политики трех неядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – единственные примеры боевого применения такого оружия.