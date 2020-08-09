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Память жертв атомной бомбардировки Нагасаки почтили в Японии

Кирилл Васин
12:26 09.08.2020
Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – единственные примеры боевого применения ядерного оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Япония сегодня, 9 августа, вспоминает жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Этот второй город после Хиросимы, который 75 лет назад подвергся атомному удару со стороны США. Памятные мероприятия начались с минуты молчания.

Первый удар колокола по традиции прозвучал ровно в 11.02 по местному времени. Именно в это время 75 лет назад взорвалась атомная бомба «Толстяк». Смертоносный снаряд массой почти пять тонн был сброшен со стратегического бомбардировщика ВВС США. Нагасаки был практически стерт с лица земли. Погибли больше 70 тысяч человек.

В город сегодня прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он пообещал, что Токио и впредь будет придерживаться политики трех неядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – единственные примеры боевого применения такого оружия.

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