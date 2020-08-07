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В Коми установили памятник десантнику Кривушеву, погибшему в Аргунском ущелье в 2000 году

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
13:29 07.08.2020
В феврале 2000 года в неравном бою погибли 84 десантника, среди них был и Константин Кривушев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В селе Кослан в Республике Коми открыли памятник героически погибшему десантнику Константину Кривушеву. Он был командиром отделения 6-й роты - той самой, что 20 лет назад вступила в неравный бой с террористами в Аргунском ущелье Чечни. Двум тысячам вооруженных до зубов бандитам противостояли всего 90 бойцов. Выжили лишь несколько.

Прошло два десятка лет, а мгновение, когда позвонили и сказали: «Константин Кривушев погиб», перед глазами матери будто только пролетело. Тогда она не знала, что 6-ю роту, где служил сын, назовут бессмертной и что ее больше  нет.

«Все еще ждали, что он придет домой. Ждали, ждали. Скажет, что я пришел! Как уже придет сейчас? Не придет уже», - рассказала мать Константина Вера Кривушева.

Неравный бой в Аргунском ущелье шел всего два дня. Несколько раз доходило до рукопашной. Боевики рвались в Дагестан и сил не жалели. Ни один наш солдат не отступил. Константина ранило в ногу, но он продолжил вести огонь по боевикам, пока пуля не пробила бронежилет в области сердца. Одним из первых погиб командир роты Сергей Молодов. Комбат Марк Евтюхин, взявший командование, позже вызвал на себя огонь артиллерии. В живых в том бою осталось всего шестеро.

Одноклассница Константина и его соседка Анна Анисимова помнит и момент, когда страшная весть пришла в семью Кривушевых и то, как в школе он за нее заступался, как любил рыбалку и охоту. Говорит, Костя был бы хорошим семьянином. Призвали  его сразу после 11-го класса.

В армии Константин писал письма в основном отцу, чтобы мама и сестра меньше переживали. До последнего боя 29 февраля ему, тогда уже командиру отделения, не раз приходилось вступать в неравные схватки: засады, попытки прорыва боевиков, однако домашним он обещал вернуться.

Памятник Кривушеву поставили на центральной площади села Кослан. На открытии присутствовали родственники и те, кто знал героя. Приехал и врио губернатора Коми  Владимир Уйба.

«Самое страшное, это забвение. Если герой сложил голову за Родину, а подвиг его потерялся и забылся, это самое страшное. И памятник, это, конечно, связь времен. И на будущее, чтобы ребятишки, которые будут рождаться в этом селе, в республике, знали своих героев», -  сказал врио главы Республики Коми Владимир Уйба.

Константин в семье был единственным сыном. До его памятника Кривушевым теперь всего несколько дворов пройти. Скульптура выглядит так, каким его и запомнили: молодой, только с отлитым на груди бронзовым Орденом Мужества, а за оградой надпись «Никто кроме нас».

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