Церемония памяти жертв атомной бомбардировки началась в Хиросиме

В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки. Со дня трагедии, которая унесла десятки тысяч жизней, прошло 75 лет.

Память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Япония почтила минутой молчания. Она была объявлена ровно в 08:15 по местному времени (02:15 мск). Именно в это время 75 лет назад произошел взрыв бомбы.

В церемонии участвуют премьер-министр Японии Синдзо Абэ и представители ряда других государств.

Трагедия произошла 6 августа 1945 года. Американские пилоты сбросили атомную бомбу на Хиросиму. В результате взрыва и его последствий в городе погибли по разным данным от 90 до 166 тысяч человек. Подавляющее большинство из них - мирные жители. А спустя три дня, 9 августа, удару подвергся другой город - Нагасаки. Там жертвами взрыва стали от 60 до 80 тысяч человек.