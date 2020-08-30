Глава Службы безопасности полетов рассказал, как проходило расследование гибели Гагарина

Ведущий программы «Военная приемка», при посещении Службы безопасности полетов авиации ВС РФ, встретился с начальником службы безопасности полетов ВС РФ Сергеем Байнетовым, который показал съемочной группе программы документы, связанные с гибелью первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.

«Мы имеем здесь техническую документацию подкомиссий, которые занимались расследованием катастрофы, в которой погиб первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин и его инструктор полковник Серегин», - объяснил глава Службы безопасности полетов.

По версии следствия, причиной гибели космонавта стал резкий маневр, из-за которого самолет свалился в штопор. Но по мнению Сергея Байнетова, провести расследование на высочайшем уровне в то время было невозможно по ряду причин.

«У меня есть определенные сомнения в том, что причины в результате работы были на 100% определены правильно. Потому что основой расследования причин авиационных происшествий является наличие в комиссии бортового самописца, где прописаны все параметры работы самолетных систем, двигателя, работы экипажей, переговоров экипажа. Вот на самолете МиГ-15УТИ стоял обыкновенный бароспидограф. Ну что такое бароспидограф мы все прекрасно понимаем, это иголка, это синька, иголка, которая царапает только высоту и скорость, понимаете. Ну что можно определить по этим двум параметрам? Конечно на 100% выявить и обосновать произошедшее невозможно», - рассказал начальник службы безопасности полетов ВС РФ.

Авиапроисшествие, в котором погиб Юрий Гагарин, случилось за 9 лет до создания Службы безопасности полетов. По инициативе ее первого руководителя, маршала Пстыга, бортовые самописцы появились на всех самолетах и вертолетах нашей армии.