Имена Победы: уникальные документы ушедших на фронт советских писателей впервые показаны на «Армии-2020»

Уникальные архивные документы Минобороны времен Великой Отечественной войны впервые представлены на форуме «Армия-2020». Личные дела военных корреспондентов - легендарных писателей, поэтов и артистов, продемонстрировала главный документовед Центрального архива МО России Виктория Каяева. Она стала гостьей выездной студии телеканала «Звезда».

«Наша работа началась с приказа Главного военно-политического управления, датированного 24 июня 1941 года. Когда мы его открыли и начали читать фамилии, которые перечислены в приказе, мы поняли, что пропустить его мы не имеем права. Это Горбатов, Френкель, Твардовский, Кожевников, Матусовский - все писатели Советского Союза, которые этим приказом призывались в ряды Красной армии и назначались на должности корреспондентов в армейские фронтовые газеты», - рассказала Каяева.

Важно то, считает она, что на работу во фронтовые газеты призывались авторитетные и известные писатели. Именно они рассказывали о первых победах и невзгодах Красной армии.

Некоторые к этому времени уже имели за плечами опыт боевых действий. Илья Френкель, например, участвовал в советско-финской войне. Писатели были призваны на самую передовую, многие прошли всю войну.

«Личное дело Твардовского Александра Трифоновича. Эти документы хранятся в Центральном архиве Минобороны. В личном деле представлена его боевая деятельность от момента прихода на фронт. Тут его боевые и политические характеристики, но главное - есть упоминание о его поэме "Василий Теркин". Он сам выступал на радио и зачитывал отрывки из нее для солдат», - пояснила главный документовед Центрального архива Минобороны.

Чтобы собрать эти сокровища, ушел год, напомнила Каяева. Сотрудники архива по крупицам собирали нужную информацию.

Еще одним украшением коллекции является личное дело Бориса Горбатова. Образы героев его произведений использовались армией США для создания брошюр политинформации. Кропотливая и самоотверженная работа военных корреспондентов помогла узнать имена многих героев Великой Отечественной войны.