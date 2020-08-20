Имена героев: в ходе раскопок подо Ржевом установлены личности пропавших без вести солдат

Подо Ржевом в ходе раскопок установили личности рядовых советских солдат, которые ранее считались пропавшими без вести. Отряд поискового движения «Россия» нашли медальоны двух бойцов - рядовых Матвея Шаримова и Александра Кузнецова. Данные на них едва различимы. Но известно, что на этом месте в 1942 сражалась 183-я стрелковая дивизия. Тогда погибших солдат хоронили в братских могилах, прямо в воронках из-под снарядов.

Ржевскую битву считают одной из самых кровопролитных за годы Великой Отечественной. В ней погибли, были ранены или пропали без вести более миллиона советских солдат. В результате боевых действий за 17 месяцев оккупации Ржев, а также соседние города и деревни были практически полностью разрушены.

Недавно в 8 километрах от центра Ржева был установлен мемориал советскому солдату.