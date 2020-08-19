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«Уралвагонзавод» восстановил до боевого состояния пять Т-34 для «Танкового биатлона»

Андрей Аркадьев
15:43 19.08.2020
Боевые машины будут задействованы в показательных выступлениях.
«Уралвагонзавод» восстановил до боевого состояния пять Т-34 для «Танкового биатлона»
© Фото: uralvagonzavod.ru

Специалисты 61-го бронетанкового ремонтного завода концерна «Уралвагонзавод» полностью восстановили пять танков Т-34-85. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода».

«Мы впервые полностью восстановили пять танков Т-34-85 до полностью боевого состояния для форума "Армия-2020" для участия в показательных заездах на "Танковом биатлоне" в Алабино. Машины уже поставлены, сейчас проходят тренировочные заезды", - цитируют управляющего директора завода Романа Чепурнова в пресс-службе.

Он добавил, что предприятие отремонтировало 30 танков Т-34-85. Из них 25 принимали участие в военном параде на Красной площади, посвященном Победе в Великой Отечественной войне. Остальные пять боевых машин восстанавливались для «Танкового биатлона», работа над ними велась с учетом возможности стрельбы, поэтому пришлось произвести полный ремонт башен, что заняло больше времени.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было несколько сотен Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности. По совокупности боевых качеств многие военные специалисты и эксперты считают его модификацию за всю Вторую мировую войну.

Одно из важных преимуществ Т-34 - технологичность его производства. Если танков «Тигр» было построено около тысячи, «Пантер» - около восьми тысяч, то Т-34 (всех модификаций) в СССР до конца войны с конвейера сошло более 50 тысяч штук. Это делает его самым массовым танком Второй мировой войны.

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