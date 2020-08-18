«Силой вгонял шприц в плоть»: воспитанник детского санатория в Германии рассказал о пытках экс-нацистов

Ведущий немецкий канал ARD опубликовал уникальное расследование о жертвах издевательств нацистскими преступников над детьми в санаториях Германии. Кто скрывался под маской доброго врача и что происходило внутри якобы оздоровительного курорта рассказали лично очевидцы тех страшных событий в серии интервью, с которыми ознакомился корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Бывший воспитанник немецкого санатория Мевеннэст на острове Боркум в Северном море Детлеф Лихтрауэр был направлен туда на реабилитацию в послевоенные годы школьником. Однако то, что он там увидел, было больше похоже на концлагерь, чем на детскую здравницу.

«Перед уколом доктор не только бил каждого провинившегося по голым ягодицам, но и делал укол не как нормальный врач, а с силой вгонял шприц в плоть. Детские крики были слышны издалека. Такая процедура проводилась с каждым», - вспоминает Лихтрауэр.

В ходе специального журналистского расследования удалось выяснить, что руководил этим санаторием нацистский преступник эсэсовец Вернер Шой, который в 1941 году участвовал в расстреле двухсот литовских евреев и несколько человек казнил лично.

Его приговорили к пожизненному сроку, но каким-то образом он оказался на свободе и стал издеваться над детьми у себя в Западной Германии.

По рассказам одной из жертв команды Шоя, в наказание детей заставляли подолгу стоять на холодном полу или наоборот закрывали в горячей сауне.

На сохранившихся кадрах кинохроники немецкие дети окружены заботой и добротой. Еще на одном из курортов Шензихт врач Альберт Вьетен заботливо осматривает одного из воспитанников, однако под видом доброго доктора скрывается фашистский палач, причастный к преступлениям связанным с эвтаназией.

В рамках расследования журналисты выяснили, что доктор Вьетен и ему подобные под видом снотворного накачивали детей психотропными веществами.

«Сильный седативный препарат они замешивали в чай. Любого ребенка, который проявлял активность или не хотел спать, заставляли пить сразу несколько кружек такого чая», - рассказала бывшая воспитанница санатория Аня Рель.

Именно Рель создала организацию, объединившую детей, прошедших через подобные санатории. Самым громким ее разоблачением стал генерал-майор СС Хьюго Краас, который был близким другом Гитлера и в 1970-е годы руководил детским оздоровительным лагерем Зеешлосс.

Краас оставался приверженцем фашистской идеологии до самой смерти. Такие, как он, мучили детей в санаториях вплоть до 1980-х годов XX века.

«Мы копаем глубоко, заглядываем во все темные углы. Все, что наносило вред детям в этих санаториях и было незаконным

надо изучить. В конце концов, ответственность за защиту детей несет государство. Никаких сбоев быть не может», - заверила заместитель члена Федерального совета Германии Манфред Луча.

На данный момент пока не понятно, как военные преступники избежали наказания и после Второй мировой спокойно работали, да еще и с детьми, а также почему жертвы педагогов-фашистов заявили о себе только сейчас, когда их мучителей уже нет в живых.