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Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны

Егор Левин
17:03 17.08.2020
Как рассказывают сами участники событий, бывшие на тот момент «постояльцами» санаториев, они до сих пор не могут вспоминать о них без содрогания.
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
© Фото: Knorr + Hirth, Globallookpress

Детские санатории в ФРГ в 80-х годах стали практически продолжателями «традиций» нацистских концлагерей. К такому выводу пришли немецкие исследователи, обнаружившие доказательства жестокого обращения с детьми, посещавшими данные учреждения.

В период 1950-1980 годов детей, приехавших в санатории, жестоко мучили и унижали, а также подвергали воздействию различных препаратов. Один из подобных санаториев располагался неподалеку от города Бонн.

Как рассказывают сами участники событий, бывшие на тот момент «постояльцами» санатория, они до сих пор не могут вспоминать о них без содрогания: работники санатория общались с детьми односложными грубыми командами, а во время завтрака неизменно делали болезненные уколы. В городском архиве Бонна нашлись также и документальные подтверждения творящимся ужасам.

«Вводить седативные препараты, пока они не станут засыпать на ходу», - цитирует телеканал Report Mainz приказ, написанный рукой начальника санатория.

Специалисты отмечают, что, вероятно, это делалось для большего спокойствия детей и персонала, так как благополучие мальчиков и девочек не было для сотрудников в приоритете.

Отметим, практически до конца XX века на территории Германии существовало около 1000 подобных санаториев, через которые прошли миллионы несовершеннолетних детей.

Теперь пострадавшие, многим из которых и по сей день снятся кошмары, борются за справедливость и хотят, чтобы все обстоятельства произошедших событий были установлены.

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