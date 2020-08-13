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Орел из железа: как ЦРУ пыталось создать идеальный дрон-разведчик в годы «холодной войны»

Денис Шурыгин
20:20 13.08.2020
Дрон должен был маскироваться под птицу и незаметно для радаров собирать информацию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Lockheed SR-7 wikimedia

Почти орел, только из железа – в 60-х годах прошлого века США планировали создать дроны, которые могли бы провести 30 суток без единой посадки и преодолевать расстояние в шесть тысяч километров для слежки за СССР. Центральное разведывательное управление рассекретило данные о проекте создания дронов и других причудливых разработок в разгар «холодной войны».

Беспилотник должен был незаметно для радаров противника собирать информацию.

«Очевиден риск потери беспилотного летательного аппарата над запрещенной территорией, что может привести к политическим последствиям. В данном случае риск минимален потому, что это летательное средство является куда менее провокационным, чем любое другое, так как является маленьким и не имеет вооружений», - говорится в одном из рассекреченных документов.

Шестьдесят лет назад подобные технологии человечеству только снились. Небольшой по тем меркам аппарат - размах крыльев два с половиной метра с тихим двигателем внутреннего сгорания и способностью развивать скорость 50 километров в час на высоте до семи тысяч метров. Так должна была выглядеть базовая версия. Продвинутая комплектация на ядерном топливе превращала аппарат в супергероя разведки.

«Они маскировались под птицу, на экранах радаров ПВО должны были выглядеть как птицы. Идея была в том, что их трудно распознать. Главная цель - разведка ядерного потенциала», - поясняет историк спецслужб Андрей Ведяев.

Стаи железных птиц, по замыслу американских шпионов, должны были подниматься в «Зоне 51», секретной военной базе в штате Невада, и лететь в сторону Советского Союза. Причем до любой его точки - даже до тогда еще Свердловска, где в то время был сбит самолет шпиона Гэри Пауэрса.

«Что касается воздушной разведки, то полет Пауэрса поставил точку в этом направлении. Да, можно использовать было авиацию, но уже без захода на территорию Советского Союза», - отмечает ведущий научный сотрудник Института США и Канады, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.

Заглянуть за железный занавес пытались всеми силами, но технологии не позволили. В то время не было даже флэш-накопителей, а информацию хранили на жестких дисках, которые сами весили куда больше, чем собранные на них данные. Орлиный беспилотник так и не взлетел, но на этом фантазия разведки не иссякла.

«ЦРУ истратило больше десятка миллионов долларов на то, чтобы взять котенка, вживить ему специальный микрофон, соответственно, специальный передатчик – вдоль хвоста была пропущена антенна… Котенок должен был гулять возле посольства Советского Союза в то время, когда там будет проходить жена посла с ребенком. Ребенок, естественно, заинтересуется котеночком, захочет его взять, этот котенок окажется в квартире посла», - рассказывает директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

Затея не сработала. Котенок выбежал на дорогу и его сбила машина. В истории ЦРУ много и других интересных проектов: голуби и собаки с миниатюрными камерами, вороны с микрофонами, дельфины-шпионы, камни и пни с прослушкой.

«У нас были беспилотники, делала их фирма “Туполев”. “Рейс”, “Стриж”, которые летали по-наглому, скажем так, вдоль ПВО западных стран НАТО и получали информацию. Но они с этими беспилотниками не могли сделать ничего. Они были на реактивной тяге. Они летали на скоростях близких к сверхзвуку», - говорит военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Андрей Леонков.

В гонке дронов тогда победил космос - спутники оказались намного эффективнее в сборе информации. Программу ЦРУ свернули. Но технологии прошлого столетия пригодились уже в новом тысячелетии: беспилотные летательные аппараты считаются одним из самых перспективных видов вооружения.

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