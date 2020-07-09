Герои невидимого фронта: в Мурманской области активисты восстанавливают лагерь партизан

В Мурманской области активисты восстанавливают лагерь партизан. Волонтерами полностью воссоздан быт времен Великой Отечественной войны. Недавно из-за неосторожных действий туристов возник лесной пожар, охвативший несколько гектаров. Уникальный музей едва не сгорел - пламя удалось остановить в 50 метрах от бывшего партизанского лагеря. К зиме они построили 27 землянок. Это была одна из крупнейших партизанских баз в Заполярье.

Отсюда, через скалистые сопки, заснеженные леса в лютые морозы они совершали пешие походы на расстояния до 250 километров. Шли в сторону территорий нынешних Норвегии и Финляндии, которые тогда были оккупированы фашистами.

«Основная задача была не дать работать комбинату в Колосйоки, потому что никель для Гитлера - это было самое главное сырье, которое он получал отсюда. Потому что тонна никеля – это около дивизии танков», - рассказал создатель музея, председатель совета ветеранов партизан Заполярья Михаил Орешета

Остров Партизанский стал частью живой истории. Сюда на слеты приезжают родные партизан, молодежные отряды и другие неравнодушные люди. За долгие годы месте они смогли вместе реконструировать этот лагерь: поставили памятники, заново построили разрушенные временем землянки. Здесь есть землянки командира и медиков - фундаменты построек сохранились со времен Великой Отечественной войны.

Скромный быт партизан воссоздан по их же рассказам и зарисовкам, но удалось восстановить пока 5 из 27 построек. Строители лагеря надеются, что их дело будет продолжено в память о подвиге героев невидимого фронта.