Послание потомкам: в Польше нашли письмо нацистских рабов времен Второй мировой

Бутылку с письмом, написанным двумя подневольными рабочими во время Второй мировой войны, обнаружили во время ремонта старого железнодорожного вокзала в Западной Польше, сообщает The Daily Mail.

Оно было написано местными жителями, которые попали в рабство к нацистам. Авторы письма - двое мужчин из города Калиш - призвали будущие поколения не забывать злодеяний, совершенных гитлеровцами. О судьбе оставивших записку ничего не известно, власти ищут их родственников.

После вторжения Германии в Польшу в 1939 году рабский труд приобрел огромные масштабы. В концлагерях Третьего рейха трудились миллионы захваченных в рабство людей. Пережить войну удалось далеко не всем узникам.