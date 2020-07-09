Послание потомкам: в Польше нашли письмо нацистских рабов времен Второй мировой
Текст был составлен 15 марта 1941 года двумя уроженцами города Калиш - Яном Каралевским, родившимся в 1902 году, и Владиславом Собаньским, 1900 года рождения.
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Бутылку с письмом, написанным двумя подневольными рабочими во время Второй мировой войны, обнаружили во время ремонта старого железнодорожного вокзала в Западной Польше, сообщает The Daily Mail.
Оно было написано местными жителями, которые попали в рабство к нацистам. Авторы письма - двое мужчин из города Калиш - призвали будущие поколения не забывать злодеяний, совершенных гитлеровцами. О судьбе оставивших записку ничего не известно, власти ищут их родственников.
После вторжения Германии в Польшу в 1939 году рабский труд приобрел огромные масштабы. В концлагерях Третьего рейха трудились миллионы захваченных в рабство людей. Пережить войну удалось далеко не всем узникам.