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Без срока давности: в Германии готовятся вынести приговор бывшему охраннику нацистского концлагеря

Андрей Аркадьев
Игорь Лапик
18:37 07.07.2020
С августа 1944-го по апрель 1945 года Бруно Дей служил охранником Штуттгофа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Гамбурге судят 93-летнего Бруно Дея, бывшего охранника нацистского концлагеря Штуттгоф, действовавшего с 1939 по 1945 год в 37 километрах от польского Гданьска.

В годы службы в СС надзирателю было 17 лет, поэтому им занимается Палата по делам несовершеннолетних. Обвинению известно, что лично он, возможно, никого и не убивал, но точно «поддерживал коварное и жестокое уничтожение евреев».

Соседи и друзья всю жизнь считали Бруно Дея добродушным булочником. Теперь на каждом заседании суда он прячет свое лицо за папкой. Концлагерь Штуттгоф был фабрикой смерти, в которой погибли 60 тысяч узников: поляки, евреи, русские. Заключенных травили газом, делали смертельные уколы фенолом, предлагали измерить рост и убивали пистолетом, вмонтированным в ростомер. От голода вес взрослых людей снижался до 20 килограммов.

Роза Блох - одна из немногих, кто пережила ужасы Штуттгофа. В 14 лет еврейскую девочку фашисты пригнали в концлагерь из Советского Союза. Все ее родные погибли: мать и отец, дедушка с бабушкой, тети и дяди, братья и сестры. Ее взгляд при виде фашистского надзирателя, въезжающего в зал суда, говорит сам за себя.

«Это суд для всех, кто не выжил, для всех, кого расстреляли, кто не может прийти и рассказать свою историю. Я делаю это для всей моей семьи, которая была убита. Для всех евреев», - призналась Роза Блох, выжившая узница концлагеря Штуттгоф.

В суде Гамбурга обвинение поддерживают три десятка истцов. Это родственники живых свидетелей, которые не смогли приехать по состоянию здоровья.

«Этот суд - наш последний шанс когда-либо услышать того, кто был охранником в концлагере, и понять: каково это было? Моя бабушка постоянно спрашивала: "Почему они это сделали? Как они могли это сделать?"», - рассказал Бэн Коэн, внук узницы концлагеря Штуттгоф.

Бруно Дея не взяли на фронт из-за болезни сердца, что не помешало ему по ныне здравствовать в свои 93 года. Несмотря на преклонный возраст его судят, как несовершеннолетнего. Во время службы в 44-м ему было 17 лет. Предъявлено обвинение в соучастии в убийстве пяти тысяч человек. Прокуратура требует три года тюрьмы.

«Каждый раз, когда подсудимого спрашивают, видел ли он расстрелы и газовые камеры и какова была его роль, он рассеянно отвечает: "Я не видел этого, я не могу вспомнить". Каждый раз в ключевых вопросах его память отказывает», - сказал адвокат узников концлагеря Штуттгоф Онур Озата.

На суде Бруно Дей заявил, что видел много трупов, но сам никогда не использовал оружие.

«Он был охранником на сторожевой башне, он охранял узников, не давал им сбежать. Он был соучастником в совершении массового убийства», - считает директор центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.

Юристы говорят, что процесс вряд ли затянется надолго и скоро будет оглашен приговор.

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