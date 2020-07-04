Государственная тайна в шкафу: британец нашел секретные документы водителя Уинстона Черчилля

Британец случайно нашел секретные документы водителя экс-премьера Соединенного Королевства Уинстона Черчилля. Это произошло, когда мужчина разбирал шкаф и наткнулся на коробку с пазлами.

Открыв ее, он увидел документы, в том числе, телеграммы и инструкции, которые давали водителю Черчилля, чтобы тот знал, где забирать главу правительства. Также он обнаружил фотографию самого шофера - Реджинальда Паркера, возившего в течение своей карьеры пятерых премьеров Великобритании в период с 1925 по 1949 годы, пишет The Sun.

Мужчина вспомнил, что в конце 1990-х годов он помогал своей теще разбирать чердак после смерти ее возлюбленного, у которого была фамилия Паркер. Женщина попросила выкинуть некоторые бумаги, однако он решил их оставить, а после и вовсе забыл.

В настоящий момент документы находятся в аукционном доме Hansons, их оценили в несколько сотен фунтов. Нашедший бумаги мужчина надеется, что они попадут в музей.