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«Большой шаг назад»: Пиотровский прокомментировал намерения Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

Роман Захаров
15:16 03.07.2020
Директор Государственного музея Эрмитаж раскритиковал решение Госсовета Турции, согласно которому Реджеп Тайип Эрдоган одним лишь своим указом сможет изменить статус собора.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Eduart Bejko, Pixabay

Решение турецкого Госсовета об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть наносит большой удар по диалогу культур и вообще существованию единого культурного мира. Такое заявление в беседе со «Звездой» сделал директор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский.

«Превращение храма Софии в музей в свое время было блестящим решением Ататюрка, поскольку превращение храма в музей является таким лекарством от войн памяти. Храм Айя София принадлежит двум религиям, и та, и другая долго им владели. Музей примиряет религии, музей вообще примиряет войны памяти. Это очень важный вопрос в принципе для всего диалога культур, который в мире происходит. Музей - это примиритель. Поэтому обратно превращать музей в храм, какой бы он ни был, это всегда плохо, чревато тем, что мы кого-то отделяем», - сказал он.

При этом Пиотровский подчеркнул, что сейчас музей доступен всем и в нем могут молиться представители разных конфессий.

«В храме существует целый ряд ограничений, не говоря о туристах, все равно ограничения будут. Это решение наносит большой удар по диалогу культур и вообще существованию единого культурного мира. Это будет очень печально, это большой шаг назад», - резюмировал специалист.

В четверг, 2 июля, Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. В итоге было принято решение, что для изменения статуса обители будет достаточно указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Окончательное решение по собору будет вынесено в течение 15 дней.

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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