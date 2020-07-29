Ожившая история: в Ленобласти восстановили уникальный танк времен войны

Советский танк ТО-34 времен Великой Отечественной войны представили сотрудники музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова во Всеволожске Ленинградской области.

Боевую машину, участвовавшую в кровопролитных боях битвы за Ленинград, обнаружили поисковики в 2007 году. Танк ТО-34 был разорван на части взрывом сдетанировавшего боекомплекта в 1942 году. Экипаж погиб на месте.

Первый этап реставрации этой машины проводился на Невском судоремонтном заводе в городе Шлиссельбург и был закончен в 2010 году.

В 2017 году на месте боя поисковики нашли и родную башню «тридцатьчетверки», после чего руководство Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова приняло решение полностью восстановить машину до ходового состояния.