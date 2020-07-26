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Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду

Егор Левин
17:15 26.07.2020
Исследователь Виталий Сычев предоставил общественности уникальные и неизвестные ранее бумаги, бетонирующие первенство русских моряков в открытии целого континента.
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Член Русского географического общества Виталий Сычев полвека изучает историю открытия Антарктиды русскими моряками. Именно он нашел свидетельство о решающей роли в данном событии никому практически неизвестного морского министра тех лет маркиза Ивана Ивановича де Траверсе.

Именно он, несмотря на свое французское происхождение, оказался тем, кто не позволил французским войскам в 1812 году подойти на кораблях к Риге и высадиться. И именно он стал идеологом и вдохновителем экспедиции в Антарктиду.

Сычев рассказал в эфире программы «Военная приемка» о достаточно редких документах, свидетельствующих о событиях 1819-1821 годов. К примеру, одним из них оказалась бумага с описанием готовящегося в строжайшей секретности путешествия из архивов маркиза.

Успех экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева обеспечили также секретные документы, которые использовали де Траверсе и его гидрограф Гавриил Сарычев - дневники капитана Кука.

«Одна из первых инструкций называется “Начертание плавания шлюпу, отправляющемуся в Южный и Восточный океаны”. Это самая первая инструкция на русском языке. Они пишут следующее: “Нужно плыть после того, как будет изучено водное пространство, неосмотренное Куком. Нужно плыть к востоку или юго-востоку, стараясь подходить к южному полюсу, сколько позволяют плавающие льды”», - зачитал выдержку из инструкции исследователь.

Предположительно, де Траверсе прочел дневники капитана Кука и сузил круг поисков новой земли. Одним из важнейших документов, доказывающих первенство России в освоении Антарктиды стал журнал «Сын отечества» 1821 года, в котором была опубликована заметка о «проникновении» моряков на землю с «ледяными горами».

О нелегкой жизни моряков парусных кораблей, а также о том, какой след в истории был оставлен отечественными мореплавателями 200 лет назад, смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка» - «Антарктида. Континент, открытый русскими моряками».

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