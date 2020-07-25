«Машина была засыпана цветами»: друг Высоцкого о дне похорон легендарного барда

В день похорон барда, поэта и актера Владимира Высоцкого 25 июля 1980 года у театра на Таганке собралась вся Москва. Желающих проститься с ним было настолько много, что очередь стояла от Кремля через Солянку и Устьинский мост по всей Верхней Радищевской. Его близкий друг Вадим Туманов вспомнил события того дня.

«Машину засыпают цветами, я ничего подобного никогда не видел. Она не видна, весь этот катафалк - засыпан. Столько народу – скопище. Объяснить это невозможно. Все балконы забиты людьми, на крышах, на трубах - море людей», - рассказал он.

Владимир Высоцкий прожил всего 42 года, но снискал поистине всенародную любовь. Тогда ушел не только музыкант, но и талантливый актер, не сыгравший всех своих ролей. В истории отечественной культуры не было другого такого человека, который был бы настолько популярен при жизни и, чья посмертная слава длилась бы так долго. Сегодня в России - день памяти легендарного «голоса ушедшей эпохи» - с самого утра поклонники приходят на Ваганьковское кладбище и возлагают цветы к памятнику Высоцкому.